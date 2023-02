NOUVEAU DÉPLOIEMENT DES SERVICES D'AVANCE DE CRÉDIT DE COMMUNICATION D'OPTASIA EN BIRMANIE

DUBAÏ, EAU, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- Optasia, un fournisseur de services de fintech de premier plan, est ravi d'annoncer le déploiement de ses solutions d'avance de crédit de communication en Birmanie en collaboration avec son partenaire Aljabor Technologies, via le réseau d'Ooredoo, un grand fournisseur de télécommunications du pays.

Le service d'avance de crédit de communication alimenté par Optasia est offert en Birmanie par le réseau Ooredoo. Les abonnés d'Ooredoo en Birmanie pourront bénéficier de services d'avances de crédits de communication grâce à la technologie de pointe offerte par la plateforme pilotée par l'IA d'Optasia. Il s'agit du premier déploiement d'Optasia-Aljabor Technologies dans le pays, qui sera soutenu par des campagnes de marketing sur l'ensemble du réseau d'Ooredoo, exécutées par l'outil de campagne intégré à la plateforme.

"Nous avons été très constants et assidus dans le suivi de notre feuille de route mondiale et pour fournir des solutions à un nombre croissant de personnes grâce à des partenaires de télécommunications fiables, a déclaré Mark Muller, PDG d'Optasia. Ooredoo fait sans aucun doute partie de ces partenaires, et nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration, cette fois-ci en Birmanie, pour mettre à disposition notre plateforme pilotée par l'IA et notre gamme de solutions à ses abonnés dans le pays".

Le déploiement des solutions d'Optasia en Birmanie renforce l'empreinte mondiale de l'entreprise et plusieurs millions d'abonnés viennent s'ajouter à ceux qui bénéficient déjà de ses solutions puissantes, alors qu'Optasia ne cesse de croître, tant en nombre qu'en termes de présence mondiale. Dans le même temps, Optasia veille à ce que, conformément à l'ambition de l'entreprise, les capacités de sa plateforme exclusive alimentée par l'IA atteignent et servent de plus en plus de personnes sous-bancarisées dans le monde entier, leur donnant accès à l'inclusion financière.

À propos d'Optasia

Optasia, anciennement Channel VAS, est une plateforme avancée pilotée par l'IA qui permet un accès instantané à des solutions financières pour des millions de particuliers et de PME sous-bancarisés à travers plus de 30 pays principalement dans les marchés émergents. Le modèle B2B2X (pour les entreprises et les PME) d'Optasia crée de la valeur pour ses partenaires, tels que les opérateurs de réseaux mobiles, les opérateurs d'argent mobile, les banques et les passerelles de paiement, sous la forme de revenus supplémentaires, d'une amélioration de l'expérience client et d'une hausse du taux de rétention sans frais de fonctionnement ni investissement supplémentaires. Le moteur de données piloté par l'IA et les algorithmes exclusifs de la société analysent les données alternatives provenant des environnements mobiles et autres pour proposer des décisions de crédit instantanées et pertinentes à ses partenaires. Ces capacités permettent de réaliser des microprêts, des avances de crédit de communication et de données via des portefeuilles mobiles, des cartes SIM et d'autres environnements numériques.

