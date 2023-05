Neue Auffangeinrichtung von Fidelis New Energy macht Aalborg zu einem der führenden europäischen Standorte im CO2-Management

KOPENHAGEN, Dänemark, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Im Jahr 2026 wird Dänemark seine erste Großanlage für den Umgang mit abgeschiedenem CO2 haben. Port of Aalborg und Fidelis New Energy haben soeben die Pläne für die neuen Auffangeinrichtungen bekannt gegeben, in deren Anfangsphase jährlich bis zu vier Millionen Tonnen CO2 aufgefangen werden. Im Jahr 2027 wird Fidelis New Energy die große Anlage in Aalborg um zusätzliche Anlagen in Kalundborg ergänzen. Das Auffangen in der Einrichtung ermöglicht die kommerzielle Speicherung oder Nutzung von CO2 (CCUS).

CCUS wird eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung des nationalen Reduktionsziels von Dänemark bis 2030 spielen. Das CCUS-Geschäft kommt jetzt im industriellen Maßstab nach Aalborg.

Port of Aalborg und Fidelis New Energy haben gerade eine Vereinbarung über die Einrichtung der ersten Anlage für den Umgang mit abgeschiedenem CO2 in Dänemark geschlossen. Die Anlage wird sich auf dem Østhavnen in Aalborg befinden, wo sie ab dem Jahr 2026 jährlich bis zu vier Millionen Tonnen Treibhausgase erfassen wird, mit der Möglichkeit, die Kapazität in Zukunft zu verdoppeln. Dies entspricht fast 10 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen von Dänemark aus allen Quellen und der Hälfte des möglichen abgeschiedenen CO2 von Dänemark.

Das Projekt ist das erste seiner Art in Dänemark und das erste von Fidelis New Energy in Europa und wird somit zu einer entscheidenden Komponente für den Umgang mit europäischen CO2-Emissionen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass das Projekt in Aalborg nun verwirklicht wird. Die neuen Auffangeinrichtungen werden ein wichtiger Teil unserer Arbeit sein, um kommerziell bewährte Klimastrategien europäischer Unternehmen in der Zukunft unterstützen zu können. Die Speicherung und Nutzung von CO2 ist in diesen Jahren ein zentrales Element der meisten nationalen und internationalen Klimaambitionen, aber die Energieinfrastruktur muss vorhanden sein, bevor wir die Entwicklung wirklich weiter fördern können. In diesem Zusammenhang werden die Anlagen in Aalborg und Kalundborg für die Einrichtung unserer zukünftigen Projekte in ganz Europa von enormer Bedeutung sein, und wir erwarten daher Investitionen in Höhe von bis zu 15 Milliarden DKK, wenn die Anlagen vollständig ausgebaut sind", so Ulrik Dan Weuder, Managing Director bei Fidelis Europe.

Massive Investitionen im Rahmen der CO2-Einfuhr

Im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Anlagen, die unter anderem aus 12 großen Zylindern für die Speicherung und einer Pumpstation bestehen, investiert Port of Aalborg in die Vorbereitung eines neuen Abschnitts von 270.000 Quadratmetern sowie in die Errichtung eines neuen Kais.

Fidelis und Port of Aalborg erwarten, dass bis zu 200 Schiffe pro Jahr mit importiertem CO2 aus Emissionsquellen im In- und Ausland in Aalborg anlegen werden.

„Wir sind auch enorm stolz darauf, an diesem bahnbrechenden Projekt gemeinsam mit Fidelis teilzunehmen, das Aalborg und ganz Dänemark zu einem entscheidenden Zentrum für den zukünftigen Umgang mit abgeschiedenem CO2 auf europäischem Boden macht. Die neue Auffanganlage wird die Energiewende vorantreiben und nicht zuletzt durch daraus resultierende Investitionen und Wachstum direkt und indirekt neue und zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen", bemerkt Kristian Thulesen Dahl.

Wenn die Anlage in Østhavnen im Jahr 2026 fertiggestellt ist, kann das importierte CO2 beispielsweise zur Umwandlung in grüne Kraftstoffe mithilfe der P2X-Technologie oder zur Verbesserung der Wachstumsraten in Gewächshäusern mit den zum Patent angemeldeten CO2PowerGrow™-Technologien von Fidelis verwendet werden.

Informationen zu Port of Aalborg A/S

Port of Aalborg ist ein moderner Binnenhafen mit einem 360-Grad-Einzugsgebiet, intermodalen Logistiklösungen und einer Konzentration auf die Umsetzung der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie der Gemeinde Aalborg. Basierend auf unserer Entwicklungsstrategie verlagern wir den Schwerpunkt zunehmend von der Wasserseite auf die Landseite und die Entwicklung des umliegenden Gewerbegebiets, das als zukünftige Wachstumszone von Aalborg ausgewiesen wurde. Die Gruppe Port of Aalborg A/S umfasst 7 Tochtergesellschaften und 90 Mitarbeiter. Lesen Sie mehr unter www.portofaalborg.dk.

Informationen zu Fidelis New Energy

Fidelis New Energy erstellt, besitzt und betreibt klimawirksame Infrastruktur über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg, einschließlich Infrastrukturentstehung, Engineering/Design, Investition, Lieferung und betriebliches Asset-Management. Fidelis konzentriert sich hauptsächlich auf die Abscheidung, Nutzung und Sequestrierung von Kohlenstoff, erneuerbare Kraftstoffe, Produkte mit geringer oder negativer Kohlenstoffintensität sowie Innovationen und Technologien zur Dekarbonisierung.

Der Fidelis-Ansatz baut auf unserem proprietären ESG-zentrierten RACER™-Rahmenwerk auf, in dem wir mit einer Vielzahl von Branchenexperten zusammenarbeiten, um attraktive Märkte und Projekte auszuwählen, und dann gemeinsam und iterativ daran arbeiten, die Umwelt-und Finanzleistung durch die innovative Integration bewährter Technologien von führenden globalen Anbietern zu verbessern.

Fidelis verfügt über ein Portfolio von zum Patent angemeldeten Technologien, die durch die innovative Integration bewährter Technologien Klimavorteile ermöglichen. Zu diesen Technologien gehören FidelisH2™, das die Produktion von carbonneutralem Wasserstoff aus Erdgas und erneuerbaren Energien ermöglicht; CO2PowerGrow™, die Abwärme und CO2 aus CO2-Lade-, Kompressions- und Auffanganlagen nutzt, um die Wachstumsraten in Gewächshäusern zu verbessern; H2PowerGrow™, die Abwärme und CO2 aus Wasserstoffproduktionsanlagen von FidelisH2 zur Verbesserung der Produktion in Gewächshäusern nutzt, und H2PowerCool™, um Rechenzentren mit carbonneutraler Energie und hocheffizienter Kühlung durch Dampfkühler mit Energie und Direktantrieb durch die Nutzung von Wasserstoff zu versorgen, der unter Verwendung der FidelisH2-Technologien produziert wird und carbonneutrale Rechenzentren ermöglicht.

Der Hauptsitz von Fidelis New Energy befindet sich in Houston, Texas, mit Niederlassungen in Baton Rouge, Louisiana und Kopenhagen, Dänemark. Weitere Informationen finden Sie auf www.fidelisnewenergy.com

