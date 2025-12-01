Neue Lösung für Gewerbespeicher: PowerKeeper-Präsentation auf dem Sungrow C&I ESS Summit

Sungrow hat auf der Veranstaltung am Comer See neben neuesten Entwicklungen der Branche auch die neue Lösung für Gewerbe und Industrie vorgestellt.

PowerKeeper vermeidet Müll sowie Betriebsausfälle und bietet Kunden ein verlässliches Erlebnis mit Vorteilen, u.a. in puncto Sicherheit, Gewinnmaximierung und Installation.

MAILAND, Italien, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow hat auf dem hauseigenen Europa-Event C&I ESS Summit am Comer See in Italien die PowerKeeper-Serie präsentiert. Sie ist die jüngste Lösung des Unternehmens für Energiespeicher im gewerblichen und industriellen (C&I) Bereich. Die Serie bietet ein modulares System mit Gleichstromkopplung und folgt dem Konzept „Ace 007,. Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden, Ausfälle zu verhindern und Betriebe mit einer einfachen und stabilen Nutzung zu unterstützen.

Energiespeicherung in Industrie und Gewerbe –Schlüssel für eine stabile Energiezukunft

New C&I ESS solution PowerKeeper Series Debuts at Sungrow Summit Sungrow European C&I Summit

Die Einführung von PowerKeeper ist auf aktuelle und künftige Marktentwicklungen ausgerichtet. Wood Mackenzie erwartet, dass sich die Speicherkapazität für gewerbliche und industrielle Anwendungen in Europa bis 2034 auf 33 GW/77 GWh vergrößern wird – ein Faktor von rund 13. Höhere Strompreise und der Wunsch nach mehr Stabilität veranlassen viele Unternehmen dazu, ihre Energiekosten besser zu steuern, den Eigenverbrauch zu erhöhen und eine verlässliche Versorgung aufzubauen. Dafür müssen Lösungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg gut funktionieren – vom Design bis zur Wartung. Die oft sehr unterschiedlichen Lastprofile und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellt die Planung für Unternehmen und Anbieter vor zusätzliche Herausforderungen.

Die Zukunft der C&I-Innovation – der PowerKeeper

Die PowerKeeper-Serie setzt genau hier an. Sie bietet ein flexibles Speichersystem mit einem modularen Aufbau und einer Basiskapazität von 12,5 kWh. Ein Hybrid-Wechselrichter deckt 50 bis 1000 kWh über zwei bis acht Stunden ab. Mehrere Geräte lassen sich zusammenschalten, sodass der Kapazität kaum Grenzen gesetzt sind. Damit eignet sich die Serie für kleine Läden wie große Produktionsstätten. Die Kapazität kann präzise erweitert werde, unnötige Überdimensionierung entfällt und Anfangskosten sinken. Für den Notfall schaltet PowerKeeper innerhalb von zehn Millisekunden in den Off-Grid-Betrieb. Die integrierte Netztrennung (ATS) übernimmt Lasten bis 250 kW – ausreichend für einen Supermarkt mit etwa 2.500 Quadratmetern. Ohne zusätzliche Schränke spart die Lösung Platz und Kosten.

Das Konzept setzt dabei auf einfache Nutzung, hohe Sicherheit und wirtschaftlichen Betrieb mit folgenden Hauptvorteilen:

Schnell installiert, selbst auf engem Raum : PowerKeeper passt auch in kleine Ecken und lässt sich in kurzer Zeit installieren. Nutzer können einzelne 12,5-kWh-Module oder einen vorgefertigten 50-kWh-Stack wählen. Dadurch lässt sich der vorhandene Platz gut nutzen. Das Design erlaubt einfache manuelle Handhabung in engen Räumen.

: PowerKeeper passt auch in kleine Ecken und lässt sich in kurzer Zeit installieren. Nutzer können einzelne 12,5-kWh-Module oder einen vorgefertigten 50-kWh-Stack wählen. Dadurch lässt sich der vorhandene Platz gut nutzen. Das Design erlaubt einfache manuelle Handhabung in engen Räumen. Zuverlässiger Betrieb selbst in 50 Zentimeter Wassertiefe: Das System bleibt auch unter schwierigen Bedingungen belastbar, ist bis zu 50 cm wasserdicht (IP66), erfüllt die C5-Korrosionsschutzklasse und arbeitet zuverlässig von - 20 bis + 50 Grad Celsius. Ein Blitzschutz ist ebenfalls integriert. Ob Winterkälte, Hitze im Sommer oder salzige Luft an der Küste, PowerKeeper bleibt stabil und zuverlässig.

Das System bleibt auch unter schwierigen Bedingungen belastbar, ist bis zu 50 cm wasserdicht (IP66), erfüllt die C5-Korrosionsschutzklasse und arbeitet zuverlässig von - 20 bis + 50 Grad Celsius. Ein Blitzschutz ist ebenfalls integriert. Ob Winterkälte, Hitze im Sommer oder salzige Luft an der Küste, PowerKeeper bleibt stabil und zuverlässig. Umfassende Sicherheit von der Zelle bis zur Anlage: PowerKeeper nutzt ein mehrstufiges Sicherheitssystem mit fünf Warnmeldungen. Dazu gehören Strom, Spannung, Zellentemperatur, eine NTC-Hochtemperaturerkennung und ein zusätzlicher Sicherheitsdetektor. Ein dreifacher Schutz auf Zellen-, Pack- und Anlagenebene ergänzt das System.

PowerKeeper nutzt ein mehrstufiges Sicherheitssystem mit fünf Warnmeldungen. Dazu gehören Strom, Spannung, Zellentemperatur, eine NTC-Hochtemperaturerkennung und ein zusätzlicher Sicherheitsdetektor. Ein dreifacher Schutz auf Zellen-, Pack- und Anlagenebene ergänzt das System. KI-gestützte Betriebsmodi für mehr Nutzen: PowerKeeper ist flexibel einsetzbar, zum Beispiel mit PV, Ladesäulen, Mikronetzen, im Notstrombetrieb oder als eigenständiges Speichersystem und unterstützt Eigenverbrauch, Arbitrage, Frequenzanpassung (FFR) und Laststeuerung. KI-gesteuerte Betriebsmodi beziehen aktuelle Strompreise sowie Erzeugungs- und Lastprognosen ein und wählen automatisch eine passende Strategie, um den wirtschaftlichen Nutzen zu steigern.

Austausch und Einblicke auf dem Sungrow Summit

Die Veranstaltung am Comer See am 26. November brachte mehr als 200 Führungskräfte, Partner aus der Technologiebranche und Medienvertreter aus ganz Europa zusammen. Im Mittelpunkt standen Gespräche über die wachsende Nachfrage nach flexiblen, bezahlbaren und emissionsarmen Energielösungen. In den Panels erhielten die Teilnehmenden Einblicke in Marktchancen, Strategien und unterschiedliche Rahmenbedingungen in den Ländern. Diskussionsrunden und Kundenberichte zeigten dabei, wie Sungrow die Modernisierung und Dekarbonisierung des C&I-Sektors in Europa voranbringen möchte.

