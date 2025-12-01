La nueva solución ESS para C&I, la serie PowerKeeper, se presenta en el Sungrow Summit

La última solución comercial e industrial (C&I) se presentó en el European C&I ESS Summit de Sungrow en Como, Italia.

La serie se basa en el concepto «Ace 007, Ace Profit» de Sungrow, que consiste en generar cero residuos, cero interrupciones y una experiencia sin complicaciones para las empresas a través de siete ventajas clave.

MILÁN, Italia, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sungrow ha presentado su última innovación en sistemas de almacenamiento de energía (ESS) para uso comercial e industrial (C&I): la serie PowerKeeper. Lanzada en el European C&I ESS Summit de Sungrow celebrado en Italia, la serie ofrece una solución integral acoplada en DC con un diseño modular y se basa en el nuevo y atrevido concepto de Sungrow "Ace 007, Ace Profit". Este enfoque está diseñado para garantizar cero residuos, cero interrupciones y una experiencia sin complicaciones para las empresas a través de siete ventajas clave.

La importancia crítica del almacenamiento de energía C&I para un futuro sostenible en Europa

La última innovación de Sungrow llega en un momento crucial: según Wood Mackenzie, se espera que la capacidad de almacenamiento C&I de Europa crezca 13 veces, alcanzando los 33 GW/77 GWh en 2034. En un contexto complejo marcado por el aumento de los precios de la electricidad y la necesidad de resiliencia, las empresas están dando prioridad al control de los costes energéticos, el autoconsumo y la fiabilidad del suministro eléctrico. Las soluciones deben ofrecer una experiencia fluida a lo largo de todo el ciclo de vida, desde el diseño y la instalación hasta la operación y el mantenimiento, al tiempo que garantizan una energía estable para la continuidad del negocio. A la complejidad se suma el hecho de que los usuarios industriales y comerciales abarcan diversos sectores con perfiles de consumo y prioridades económicas particulares.

El futuro de la innovación en C&I: la serie PowerKeeper

Como respuesta, la serie PowerKeeper, basada en el concepto «Ace 007, Ace Profit», ofrece un almacenamiento de energía flexible con un diseño modular de 12,5 kWh. Un solo inversor híbrido admite una capacidad de 50 a 1000 kWh durante un periodo de 2 a 8 horas, y se pueden conectar varios inversores para una expansión ilimitada. Esta escalabilidad se adapta a todo tipo de instalaciones, desde pequeños comercios hasta grandes fábricas, lo que garantiza una adaptación exacta de la capacidad, elimina el sobredimensionamiento y reduce los costes iniciales. Para un funcionamiento ininterrumpido, la PowerKeeper puede cambiar a modos fuera de la red en 10 milisegundos. Su sistema ATS integrado admite hasta 250 kW de carga, suficiente para un supermercado de 2500 m², sin necesidad de armarios adicionales, lo que ahorra espacio y costes.

El concepto redefine el almacenamiento de energía con la simplicidad, la seguridad y la rentabilidad como elementos fundamentales:

Se ajusta incluso a los rincones y se instala en el tiempo que dura un descanso para tomar café: La Powerkeeper permite una instalación rápida y sin esfuerzo. Los usuarios pueden elegir entre un módulo único de 12,5 kWh o una pila prefabricada de 50 kWh, lo que permite aprovechar al máximo cada centímetro de espacio y realizar una instalación rápida en el tiempo que dura un descanso para tomar café. Su diseño permite una fácil manipulación manual en espacios reducidos y operaciones con carretillas elevadoras en áreas abiertas.

una vez instalado, el sistema ofrece una fiabilidad a largo plazo con protección contra el agua hasta 50 cm, IP66, C5, un rango de funcionamiento de -20 °C a 50 °C y resistencia a rayos de tipo I + II. Ya sea en los gélidos inviernos del norte de Europa, los abrasadores veranos del sur de Europa o los climas costeros salinos y corrosivos del Mediterráneo, la PowerKeeper se mantiene estable y fiable en todas las condiciones.

Alertas 5D, protección triple, seguridad de celda a planta: la PowerKeeper establece un sistema de seguridad integral de celda a estación mediante alertas 5D (corriente, tensión, temperatura de la celda, detección de alta temperatura NTC y detector de seguridad) y protección triple en la celda, el módulo y la estación. Esto proporciona a los clientes tranquilidad a nivel de dispositivo en el día a día.

Modos basados en IA, aprovechando cada céntimo: la Powerkeeper se adapta a diversas aplicaciones, incluyendo PV y ESS, ESS y cargador de VE, microrred y backup, y ESS C&I independiente. La Powerkeeper admite múltiples fuentes de ingresos, incluyendo autoconsumo, arbitraje, FFR y control de la demanda. Con sus modos impulsados por IA, que optimizan automáticamente las estrategias de ingresos basándose en los precios de la electricidad en tiempo real, las previsiones de generación y las predicciones de carga, permite a los clientes maximizar sin esfuerzo la rentabilidad

Este concepto aborda los puntos más problemáticos a lo largo de todo el ciclo de vida y refuerza la cartera de productos C&I de Sungrow, consolidando su liderazgo y compromiso con un futuro comercial e industrial sin emisiones de carbono.

Debate exclusivo y perspectivas en el European C&I ESS Summit de Sungrow

El European C&I ESS Summit de Sungrow, celebrado en Como (Italia), reunió a más de 200 líderes empresariales, socios tecnológicos y representantes de medios de comunicación. La cumbre proporcionó una plataforma para el debate entre expertos sobre la creciente demanda europea de soluciones energéticas flexibles, rentables y con bajas emisiones de carbono. Las mesas redondas permitieron compartir opiniones sobre las diferentes necesidades empresariales y los marcos normativos de los mercados europeos, así como las opiniones exclusivas de los asistentes sobre las oportunidades y estrategias de crecimiento más prometedoras. A través de los debates entre expertos y las opiniones de los clientes, Sungrow reafirmó su compromiso con la modernización y la descarbonización del panorama energético C&I del continente.

En la actualidad, Sungrow ha desplegado más de 1000 proyectos de almacenamiento de energía C&I en todo el mundo y 200 proyectos en toda Europa, que van desde ESS aislados, PV+ESS y PV+ESS+aplicaciones de carga de vehículos eléctricos, lo que le sitúa en una posición idónea para apoyar a sus socios en este mercado tan dinámico.

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, lleva más de 28 años siendo pionera en soluciones energéticas sostenibles. En junio de 2025, Sungrow había instalado 870 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa está reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más bancable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, con el respaldo de una red de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, nos comprometemos a construir un futuro sostenible mediante tecnología de vanguardia y un servicio inigualable. Para obtener más información, visite: www.sungrowpower.com

