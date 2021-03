Neue METZ Blue MUC 7-Serie: Powered by Android 10.0

PARIS, 23. März 2021 /PRNewswire/ -- METZ, gegründet vor über 80 Jahren, gilt als einer der weltweit innovativsten und branchenführenden TV-Hersteller. METZ, eine vertrauenswürdige Marke, ist seit 25 Jahren in Folge der Partner Nr. 1 von Markt Intern und wurde zudem mit dem „Special Retailer"-Award von Plus X ausgezeichnet. Nach dem Meilenstein des 80-jährigen Jubiläums im Jahr 2018 stellte das Unternehmen seine neue globale Marke „METZ blue" vor, die sich an ein breites Marktsegment richtet und langfristig auf allen Kontinenten verfügbar sein wird.