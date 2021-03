Présentation de la série METZ Blue MUC 7 optimisée par Android 10.0

PARIS, 23 mars 2021 /PRNewswire/ -- Avec plus de 80 ans d'histoire, METZ est considéré comme l'un des fabricants de téléviseurs les plus innovants et les plus importants au monde. Marque de confiance, METZ est le partenaire n°1 de Markt Intern depuis 25 années consécutives et a également reçu le prix Plus X « Special Retailer ». Après avoir fêté son 80e anniversaire en 2018, elle a également présenté sa nouvelle marque mondiale « METZ blue » qui s'adresse à un large segment de marché et sera disponible sur tous les continents à long terme.