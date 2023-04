Neue Publikation zeigt, dass MolecuLight Imaging die Erkennung der bakteriellen Belastung bei Patienten aller Hauttypen signifikant verbessert

Ergebnisse zeigen, dass MolecuLight eine objektive und gerechte Diagnosetechnologie ist, die dazu beitragen kann, rassische Ungleichheiten bei der Wundversorgung zu beseitigen

TORONTO, 25. April 2023 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der patientennahen Fluoreszenzbildgebung zur Lokalisierung und Erkennung erhöhter bakterieller Belastungen in und um Wunden, gab die Veröffentlichung des Artikels „Skin Pigmentation Impacts the Clinical Diagnosis of Wound Infection: Imaging of Bacterial Burden to Overcome Diagnostic Limitations" (Hautpigmentierung hat Auswirkungen auf die klinische Diagnose von Wundinfektionen: Bildgebung der bakteriellen Belastung zur Überwindung diagnostischer Beschränkungen)1 im Journal of Racial and Ethnic Health Disparities bekannt. Die Veröffentlichung befasst sich mit dem äußerst wichtigen und dringlichen Problem der Ungleichheiten im Gesundheitswesen bei der Wundversorgung. Im Einzelnen geht es darum:

Sequence of standard (ST) and fluorescence (FL) images acquired by the MolecuLight imaging device of wounds with troublesome bacterial burden in patients with different skin tones. The yellow arrows indicate areas of high bacterial presence (red) and the presence of pseudomonas aeruginosa (cyan).

Es mangelt an klinischer Ausbildung und Bildungsressourcen in Bezug auf verschiedene Hautfarben,

was eine implizite/unbewusste rassistische Voreingenommenheit der Dienstleister darstellt, und

es mangelt an Diagnoseinstrumenten und Ansätzen, die den besonderen klinischen Merkmalen von Patienten mit unterschiedlichen Hauttönen gerecht werden, vor allem bei Patienten mit hoher Pigmentierung.

Die Studie umfasste eine Post-hoc-Analyse von 350 chronischen Wunden aus einer prospektiven klinischen FLAAG-Studie an 14 Standorten 2. Ziel der Studie war es, festzustellen, wie sich die Wahrnehmung klinischer Anzeichen und Symptome einer Infektion (CSS) in Abhängigkeit von der Hautfarbe des Patienten unterscheidet, und zu ermitteln, ob die Fluoreszenzbildgebung (MolecuLight) eine objektivere Diagnoselösung bieten könnte.

Die Studie ergab:

Kliniker erkannten bakteriell belastete Wunden auf stark pigmentierter Haut weitaus seltener als problematisch an, was den Bedarf an objektiven diagnostischen Lösungen verdeutlicht.

Das Risiko rassistisch bedingter gesundheitlicher Ungleichheiten bei der Wundversorgung ist höher, wenn die Diagnose pathogener Bakterien und Infektionen übersehen wird, was zu Verzögerungen bei der Behandlung/Intervention führt. Dies erhöht das Risiko von Komplikationen und schlechteren Ergebnissen. In der Literatur ist hinreichend belegt, dass schwarze Pflegebedürftige weitaus häufiger Komplikationen erleiden und an einer Infektion sterben als ihre hellhäutigen Gegenübers. 3–5 Diagnostische Einschränkungen tragen zu dieser Ungerechtigkeit bei.

Diagnostische Einschränkungen tragen zu dieser Ungerechtigkeit bei. Die Fluoreszenzbildgebung hat großes Potenzial, als objektiverer und gerechterer Indikator für Wundbakterien bei allen Hautfarben zu dienen.

„Die Ungleichheiten bei der Wundversorgung in den USA entlang der Rassengrenzen sind gut dokumentiert und äußerst beunruhigend", sagt Dr. Alton Johnson, Mitautor und Assistenzprofessor an der University of Michigan Medical School,

Ann Arbor, MI. „Beispielsweise ergaben Studien, dass sich bei Bewohnern von Pflegeheimen für schwarze Personen häufiger Druckgeschwüre (oder Verletzungen) bilden,3 diese schwerwiegender sind 4 und nach 90 Tagen seltener abheilen als bei Patienten in Pflegeheimen für weiße Personen.5 Das ist inakzeptabel. Diese neue Publikation untersuchte den Einsatz der MolecuLight-Bildgebung und kam zu dem Ergebnis, dass es sich dabei um eine objektive und gerechte, vor Ort anwendbare Technologie handelt, die den Arzt auf hohe Bakterienkonzentrationen bei allen Hauttypen aufmerksam macht. Dies ermöglicht ein Eingreifen, bevor eine Infektion auftritt, erhöht die Heilungschancen und hilft, schlechte Ergebnisse zu vermeiden."

„Rassische Ungleichheiten bei der Gesundheitsversorgung anzuerkennen, auf sie aufmerksam zu machen und diese Erkenntnisse in die Ausbildung aufzunehmen wurde von medizinischen Gesellschaften, Verbänden und Komitees wie der American Association of Wound Care als ein entscheidender erster Schritt bei der Bewältigung dieses systemischen Problems identifiziert", sagt Dr. Jonathan Johnson, Hauptautor und Gründer sowie Chirurgischer Leiter bei Complete Woundcare Services und Capital Aesthetic + Laser Center, Washington, DC. „Bei der Wundversorgung ergeben sich einige dieser Unterschiede aus unserer klinischen Beurteilung. In dieser Studie zeigen wir, dass die klinische Wundbewertung bei farbigen Patienten regelmäßig fehlschlägt und nicht auf die Notwendigkeit der Einleitung von frühzeitigen Behandlungsstrategien bei bakteriellen Infektionen hinweist. Die Einführung ausgleichender, objektiver Technologien zur Bewältigung dieser Grundursache steht im Einklang mit diesen Aufklärungs- und Bildungsinitiativen."

„Ich behandle jeden Tag Wunden bei farbigen Patienten und kenne die diagnostischen Herausforderungen aus eigener Erfahrung, wenn Erytheme und andere klinische Anzeichen weniger leicht sichtbar sind", sagt Dr. Charles A. Andersen, Co-Autor und Leiter der Abteilung für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie am Madigan Army Medical Center Joint Base Lewis-McChord, WA. „Die MolecuLight-Technologie kann dies angehen, indem sie die Erkennung von hohen bakteriellen Belastungen, die bei der klinischen Beurteilung bei allen Patienten ansonsten möglicherweise übersehen werden, objektiv verbessert, da die Intensität der roten/türkisfarbenen Fluoreszenzsignale nicht vom Hautton beeinflusst wird. Dies stellt einen entscheidenden Schritt hin zu einer Gleichberechtigung im Gesundheitswesen für Patienten dunklere Hauttöne dar und kann dazu beitragen, ihr unverhältnismäßig hohes Risiko von schlechten Wundergebnissen und Amputationen zu reduzieren."

MolecuLight i: X und DX sind die einzigen bildgebenden Geräte für den Echtzeit-Nachweis einer erhöhten bakteriellen Belastung in Wunden, die von der FDA sowie von CE und Health Canada zugelassen sind. Sie verfügen über klinische Nachweise in mehr als 75 von Experten begutachteten Veröffentlichungen mit 1.500 Patienten und werden von führenden Wundversorgungseinrichtungen weltweit eingesetzt.

