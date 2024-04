Neue Studie zeigt, dass SAP-Kunden einen besseren Umgang mit benutzerdefiniertem Code benötigen

BOSTON, 25. April 2024 /PRNewswire/ -- smartShift, ein Unternehmen, das SAP-Kunden eine bessere Möglichkeit zur Migration und Optimierung von benutzerdefiniertem Code bietet, gibt den Abschluss eines gemeinsamen Forschungsprojekts mit ASUG (Americas' SAP Users' Group) bekannt. Die Ergebnisse der Studie werden ab dem 30. April 2024 veröffentlicht und geben Aufschluss über die Einstellungen, Perspektiven und Erkenntnisse von SAP-Kunden, die ihren Umstieg auf SAP S/4HANA planen.

Diese Studie baut auf der 2023 ASUG SAP S/4HANA-Studie auf, die übermäßige Anpassungen in Altsystemen als Hauptrisikofaktor bei der Migration identifiziert. Die jüngste Studie enthält zudem Erfahrungswerte von SAP-Kunden, die ihre Upgrades auf S/4HANA bereits abgeschlossen haben. Die Kombination von Daten derjenigen, die ihren Weg planen, und derjenigen, die ihren Weg bereits abgeschlossen haben, bietet den Lesern eine umfassende Perspektive.

"Die Studie gibt Aufschluss darüber, warum Unternehmen bei der Umstellung auf S/4HANA zögern. Der manuelle Ansatz zur Beseitigung von benutzerdefiniertem Code ist nicht mehr effektiv", so Derek Oats, Geschäftsführer von smartShift. "Wir wissen, dass es einen besseren Weg gibt, dies zu tun, und zwar durch Automatisierung. Wir wissen auch, dass es noch nie so wichtig war, den richtigen Ansatz zu finden, um die Herausforderung des benutzerdefinierten Codes zu meistern, da dieser einen erheblichen Einfluss auf die saubere und effiziente Core for SAP-Architektur jetzt und in Zukunft hat."

Die Studie ergab, dass die meisten ASUG-Mitglieder mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sind, wenn es um benutzerdefinierten Code geht, da sie versuchen, ihre Geschäftsprozesse zu standardisieren und gleichzeitig ihre zukünftigen Anpassungen zu begrenzen.

"Unsere Untersuchung zeigt die anhaltenden und sich weiterentwickelnden Herausforderungen bei der Verwaltung von benutzerdefiniertem Code in S/4HANA-Migrationen. Diese Erkenntnisse sind von unschätzbarem Wert, da sie SAP-Anwendern das nötige Verständnis vermitteln, um ihre Transformationsprozesse effektiver zu gestalten", so Marissa Gilbert, Forschungsdirektor bei ASUG. "Wir werden die Studie in den kommenden Monaten im Detail durchgehen, um SAP-Kunden zu helfen, zu verstehen, was das bedeutet, und von denen zu lernen, die den Wechsel bereits vollzogen haben.

ASUG und smartShift werden die Forschungsergebnisse in den nächsten Wochen in einer Reihe von Webinaren erörtern:

Abwägen zwischen den Grundlagen des benutzerdefinierten Codes und dem Streben nach einem sauberen Kern - 30. April 2024 - Details & Anmeldung Erschließung des Erfolgs - Empfehlungen von ASUG-Mitgliedern für eine benutzerdefinierte Code-Migration zu SAP S/4HANA - 28. Mai 2024 - Details & Anmeldung Entschlüsselung von Clean Core: Ein strategischer Ansatz für SAP S/4HANA Migrationshürden - 18. Juni 2024 - Details & Anmeldung

Außerdem wird es eine Live-Präsentation im ASUG HUB im Sapphire in Orlando geben, sowie Präsentationen bei lokalen ASUG Chapter Meetings ab Mai.

Informationen zu ASUG:

ASUG ist die größte SAP-Anwendergruppe der Welt. Das Unternehmen wurde 1991 von einer Gruppe visionärer SAP-Kunden gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, den größtmöglichen Nutzen aus ihren Investitionen in SAP-Technologie zu ziehen. ASUG betreut derzeit Tausende von Unternehmen über unternehmensweite Mitgliedschaften und verbindet mehr als 130.000 Fachleute mit Netzwerken und Bildungsressourcen, um sie bei der Bewältigung neuer Herausforderungen zu unterstützen. Durch persönliche und virtuelle Veranstaltungen, digitale On-Demand-Ressourcen und die kontinuierliche Unterstützung ihrer Mitglieder hilft die ASUG den SAP-Kunden, mehr zu erreichen.

Informationen zu smartShift:

smartShift ist weltweit führend in der Migration und Optimierung von SAP Custom Code und bietet KI-gestützte Lösungen, die sicheren, stabilen und optimierten Code in wenigen Wochen liefern. Mit einer Erfolgsgeschichte von mehr als 3.300 modernisierten SAP-Systemen und mehr als 3 Milliarden umgeschriebenen Codezeilen vertrauen viele der weltweit größten SAP-Kunden auf smartShift.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.smartShift.com

