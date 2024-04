Une nouvelle étude révèle que les clients de SAP ont besoin d'une meilleure façon de gérer le code personnalisé

BOSTON, 26 avril 2024 /PRNewswire/ -- smartShift, une société offrant aux clients SAP une meilleure façon de migrer et d'optimiser le code personnalisé, a annonce l'achèvement d'un projet de recherche menée conjointement avec l'ASUG (club américain des utilisateurs SAP). Les résultats de cette étude seront partagés avec le public à partir du 30 avril 2024 et révéleront les attitudes, les perspectives et les idées des clients SAP qui planifient leur migration vers SAP S/4HANA.

Cette étude s'appuie sur les résultats de l'étude intitulée 2023 ASUG SAP S/4HANA , qui a identifié les personnalisations excessives dans les systèmes existants comme un facteur de risque majeur lors de la migration. La dernière étude tient également compte des enseignements tirés par les clients SAP qui ont déjà effectué leur mise à niveau vers S/4HANA. La combinaison des données provenant de ceux qui planifient leur migration et de ceux qui l'ont achevée permettra aux lecteurs d'avoir une perspective complète.

« L'étude permet de comprendre pourquoi les entreprises hésitent à passer à S/4HANA. « L'approche manuelle utilisée pour corriger le code personnalisé n'est plus efficace », a déclaré Derek Oats, PDG de smartShift. « Nous savons qu'il y a une meilleure façon de gérer cela, et c'est l'automatisation. Nous savons également qu'il n'a jamais été aussi important d'avoir la bonne approche pour relever le défi du code personnalisé en raison de l'impact significatif qu'il a sur la baser propre et efficace de l'architecture SAP aujourd'hui et à l'avenir. »

L'étude a révélé que la plupart des membres de l'ASUG sont confrontés à des défis importants en ce qui concerne le code personnalisé, car les gens essaient de normaliser leurs processus de gestion tout en limitant leurs futures personnalisations.

« Notre étude révèle les défis persistants et évolutifs de la gestion du code personnalisé lors des migrations vers S/4HANA. « Ces informations sont précieuses, car elles permettent aux utilisateurs SAP d'acquérir la compréhension nécessaire pour gérer plus efficacement leur parcours de transformation », a déclaré Marissa Gilbert, directrice de la recherche à l'ASUG. « Nous examinerons cette étude en détail dans les mois à venir afin d'aider les clients SAP à comprendre ce que cela implique et à tirer des enseignements de ceux qui ont déjà franchi le pas. »

L'ASUG et smartShift discuteront des résultats de l'étude dans le cadre d'une série de webinaires au cours des prochaines semaines :

Balancing Custom Code Essentials with the Clean Core Pursuit (Concilier les éléments essentiels du code personnalisé avec la quête d'un noyau propre) - 30 avril 2024 - Détails et inscription Unlocking Success - ASUG Members' Recommendations for Custom Code Migration to SAP S/4HANA (Débloquer le succès - Recommandations des membres de l'ASUG pour la migration du code personnalisé vers SAP S/4HANA)- 28 mai 2024 - Détails et inscription Decoding Clean Core: A Strategic Approach for SAP S/4HANA Migration Barriers (Décoder la base propre : Une approche stratégique pour lever les obstacles à la migration vers SAP S/4HANA) - 18 juin 2024 - Détails et inscription

Il y aura également une présentation en direct dans le HUB ASUG au Sapphire à Orlando, ainsi que des présentations lors des réunions des antennes locales de l'ASUG à partir du mois de mai.

À propos de l'ASUG :

L'ASUG est le plus grand groupe d'utilisateurs SAP au monde. Fondé par un groupe de clients SAP visionnaires en 1991, sa mission est d'aider les personnes et les entreprises à tirer le meilleur parti de leur investissement dans la technologie SAP. L'ASUG travaille actuellement avec des milliers d'entreprises via des adhésions à l'échelle de l'entreprise, mettant en relation plus de 130 000 professionnels avec des ressources de mise en réseau et de formation afin de les aider à relever de nouveaux défis. Grâce à des événements présentiels et virtuels, à des ressources numériques à la demande et à la représentation permanente de ses membres, l'ASUG aide les clients SAP à ouvrir le champ des possibles.

À propos de smartShift :

smartShift est un leader mondial de la migration et de l'optimisation de codes personnalisés SAP, qui propose des solutions alimentées par l'IA permettant d'obtenir un code sécurisé, stable et optimisé en quelques semaines. La société, qui a modernisé plus de 3 300 systèmes SAP et converti plus de 3 milliards de lignes de code, jouit de la confiance de nombreux clients SAP parmi les plus importants au monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.smartShift.com

Contact

Service de communication d'entreprise

Darshita Srivastava

E-mail: [email protected]