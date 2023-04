Neue Syncron-Studie zeigt den aktuellen Stand des Aftermarket-Service und Optimierungsmöglichkeiten

Die jüngste Syncron-Studie, eine umfassende Analyse des heutigen Aftermarket-Services, enthält Daten und Erkenntnisse von 500 Führungskräften aus den Bereichen Service and Supply Chain in Europa und den Vereinigten Staaten.

CHICAGO, 14. April 2023 /PRNewswire/ -- In dieser Woche hat Syncron sein neuestes eBook „Build a Resilient Aftermarket Service Business" veröffentlicht. Es bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand des Aftermarket-Services, einschließlich Optimierungsmöglichkeiten und Strategien, die Herstellern helfen können, in einer Zeit wirtschaftlicher Ungewissheit erfolgreich zu sein.

Anhand von Daten und Erkenntnissen von 500 Führungskräften aus dem Dienstleistungssektor und der Lieferkette in Europa und den Vereinigten Staaten in Branchen wie Bauwesen und Bergbau, Automobilbau, Landwirtschaft und Industrieausrüstung wird in dieser Studie untersucht:

Die aktuelle Lage des Aftermarkets und die allgemeinen makroökonomischen Faktoren, mit denen sich die Serviceorganisationen auseinandersetzen müssen

Herausforderungen bei verschiedenen Prozessen im Service Lifecycle

Wie Serviceorganisationen diese Herausforderungen angehen

Zukunftssicherheit und Wachstumschancen

„Faktoren wie wirtschaftliche Ungewissheit, Volatilität in der Supply Chain, Arbeitskräftemangel und die Kosten des Betriebskapitals betreffen die große Mehrheit der Serviceorganisationen", sagte Dr. Friedrich Neumeyer, CEO von Syncron. „Führungskräfte im Servicebereich, die die Bedeutung der Optimierung von Ersatzteilen, Ersatzteilpreisen und des Service Lifecycle Managements verstehen, können jedoch erhebliche Vorteile erzielen, wie z. B. eine Maximierung der Gewinnspannen, mehr Nachhaltigkeit, bessere Skalierbarkeit, mehr Flexibilität und ein besseres Kundenerlebnis."

Laut der Studie stehen fast alle Serviceorganisationen vor Herausforderungen bei der Ersatzteiloptimierung (99,8 %), der Preisoptimierung für Ersatzteile (99,6 %), dem Service Lifecycle Management (99,6 %) und der Befähigung von Technikern (100 %).

Obwohl die Mehrheit der Führungskräfte aus dem Bereich Service and Supply Chain (60 %) angibt, dass ihre Organisationen manuelle oder maßgeschneiderte Lösungen zur Verwaltung dieser Prozesse verwenden, sind 95 % der Befragten der Meinung, dass ihre Organisationen eine modulare Lösung für das Service Lifecycle Management bevorzugen würde, die die bestehenden Prozesse verbessert.

„Diese Daten bestätigen, was wir oft von Herstellern hören, die sich an Syncron wenden, weil sie eine fortschrittlichere, rationalisierte Lösung suchen", fährt Dr. Neumeyer fort. „Unser Ziel ist es, Serviceorganisationen mit innovativen, hochmodernen Lösungen auszustatten, die ihren Ansatz für das Service Lifecycle Management von Anfang bis Ende transformieren."

Informationen zu Syncron

Syncron beschleunigt führende Hersteller und Distributoren, um aus der neuen Servicewirtschaft der Welt Kapital zu schlagen. Wir optimieren die Rentabilität des Aftermarket-Geschäfts und das Betriebskapital, erhöhen die Kundentreue und ermöglichen unseren Kunden den erfolgreichen Übergang zu künftigen serviceorientierten Geschäftsmodellen. Syncron verbindet und synchronisiert jeden Aspekt des Aftermarket-Services mit einer jährlichen Wertschöpfung von mehr als 3 Milliarden US-Dollar bei OEMs und Distributoren in den Bereichen Automobil, Bau, Bergbau, Landwirtschaft und Industrieausrüstung, medizinische Geräte, Gebrauchsgüter, High-Tech, Luft- und Raumfahrt und anderen Branchen. Unsere Cloud-Plattform Connected Service Experience (CSX) bietet führende Vertriebs- und Servicelösungen für den Aftermarket, mit denen Sie Ihre Kunden effektiv planen, bepreisen und betreuen können. CSX Cloud bietet unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch außergewöhnliche Serviceerfahrungen im Aftermarket und steigert gleichzeitig den Umsatz und den Gewinn von Herstellern und Händlern erheblich. Die weltweit führenden Marken vertrauen auf Syncron und machen es zum größten privaten Weltmarktführer für intelligente Service Lifecycle Management SaaS-Lösungen. Weitere Informationen finden Sie auf syncron.com.

