Neue Wege der Innovation: SUNLU FilaDryer S4 glänzt auf dem Markt

ZHONGSHAN, China, 14. März 2024 /PRNewswire/ -- Sunlu hat mit der erfolgreichen Einführung seines innovativen Produkts, dem FilaDryer S4, auf Kickstarter im September 2023 einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht. Der S4 hat sich aufgrund seiner Kernfunktionen schnell auf dem Markt durchgesetzt und sowohl im Inland als auch international große Anerkennung gefunden. Innerhalb weniger Monate sicherte es sich die Unterstützung von 5.956 Nutzern weltweit, sammelte 6.560 Crowdfunding-Bestellungen und sammelte beeindruckende 612.954 Dollar.

SUNLU FilaDryer S4

Der FilaDryer S4 hat sich in der Praxis bewährt und wurde von zahlreichen Nutzern gelobt, die ihre Erfahrungen in den sozialen Medien und auf professionellen Plattformen geteilt haben. Ein erfahrener 3D-Drucker lobte die außergewöhnliche Fähigkeit des S4, die Materialtrockenheit aufrechtzuerhalten und so durch Feuchtigkeit verursachte Druckfehler zu vermeiden. Das Design mit ultragroßer Kapazität, das das gleichzeitige Trocknen von vier Filamentrollen ermöglicht, wurde als entscheidender Faktor für die Steigerung der Arbeitseffizienz hervorgehoben.

Die Nutzer berichteten durchweg über positive Erfahrungen mit dem S4 und hoben vor allem den benutzerfreundlichen und intuitiven großen Touchscreen, das effiziente Heizsystem und die schnelle Aufheizfunktion hervor. Diese Eigenschaften haben den S4 zu einem unverzichtbaren Werkzeug bei der täglichen Arbeit mit 3D-Druckern gemacht, das die unterschiedlichsten Anforderungen im täglichen Gebrauch problemlos erfüllt.

Der Erfolg des FilaDryer S4 lässt sich auf seine wesentlichen Vorteile zurückführen:

Ultra-großes Fassungsvermögen: Der S4 kann vier Rollen mit 1 kg Filament gleichzeitig aufnehmen und trocknen und erfüllt damit die Anforderungen für den Mehrfarbendruck und den Druck auf mehreren Maschinen.

Der S4 kann vier Rollen mit 1 kg Filament gleichzeitig aufnehmen und trocknen und erfüllt damit die Anforderungen für den Mehrfarbendruck und den Druck auf mehreren Maschinen. Schnelles Aufheizen: Ausgestattet mit einer 350-W-PTC-Heizung erreicht der S4 innerhalb von 30 Minuten 50 °C, was die Arbeitseffizienz erheblich verbessert.

Ausgestattet mit einer 350-W-PTC-Heizung erreicht der S4 innerhalb von 30 Minuten 50 °C, was die Arbeitseffizienz erheblich verbessert. Dreifacher Sicherheitsschutz: Mit PTC, Temperaturschaltern und Softwareüberwachung für die Erkennung von Temperaturanomalien und Warnmeldungen in Echtzeit.

Mit PTC, Temperaturschaltern und Softwareüberwachung für die Erkennung von Temperaturanomalien und Warnmeldungen in Echtzeit. Temperaturausgleich: Sorgt für einen internen Temperaturausgleich innerhalb von ±3°C durch Seitenlüfter und Bodenlüfter, wodurch eine umfassende und gleichmäßige Filamenttrocknung erreicht wird.

Sorgt für einen internen Temperaturausgleich innerhalb von ±3°C durch Seitenlüfter und Bodenlüfter, wodurch eine umfassende und gleichmäßige Filamenttrocknung erreicht wird. Kontrolle der Luftfeuchtigkeit: Passt die interne Luftfeuchtigkeit automatisch an (30%-50%) und stoppt bei 25%, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Filamentfeuchtigkeit gerecht zu werden.

Passt die interne Luftfeuchtigkeit automatisch an (30%-50%) und stoppt bei 25%, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Filamentfeuchtigkeit gerecht zu werden. Hohe Kompatibilität: Kann an alle Druckermodelle angeschlossen werden und ermöglicht das gleichzeitige Trocknen und Drucken mit vier Druckern, kompatibel mit verschiedenen Filamentdurchmessern (1,75 mm, 2,85 mm, 3,0 mm).

Diese Vorteile optimieren nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern heben auch den Wettbewerbsvorteil des S4 gegenüber ähnlichen Produkten hervor und machen ihn zur idealen Wahl für 3D-Druck-Enthusiasten und Profis.

Die erfolgreiche Einführung des FilaDryer S4 hat Sunlu Technology weltweit zu einem beträchtlichen Wachstum verholfen. Den Verkaufsdaten zufolge hält der S4 von Sunlu einen bemerkenswerten Marktanteil von 40 % bei 3D-Druck-Filamenttrocknern, was die hervorragenden Ergebnisse des Unternehmens bei der Verfolgung eines innovationsgetriebenen und nutzerzentrierten strategischen Ansatzes bestätigt.

Herr Jiang, Sunlu's General Manager, reflektiert den Erfolg des S4: „Der Erfolg des S4 bestätigt unsere Produktinnovationsstrategie und Marktpositionierung. Er steht für die gemeinsamen Anstrengungen unseres Teams und das Vertrauen unserer Nutzer. Wir werden weiterhin auf den Markt hören, die Bedürfnisse der Nutzer erforschen und uns um eine kontinuierliche Produktverbesserung bemühen."

Sunlu wird auch in Zukunft an seiner innovationsorientierten Entwicklungsstrategie festhalten und den Erfolg des S4 nutzen, um die Investitionen in Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, weitere zukunftsweisende und praktische 3D-Drucklösungen zu entwickeln, die auf der Brillanz des S4 aufbauen und nur der Ausgangspunkt für Sunlus kontinuierliche Innovationsreise sind. Man darf gespannt sein auf weitere Überraschungen und Errungenschaften, die weitere Veränderungen und Fortschritte in der globalen 3D-Druckindustrie bewirken werden.

https://www.sunlu.com

Informationen zu Sunlu

Sunlu wurde 2013 gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das 3D-Druckfilamente, Ausrüstung und umfassende Lösungen anbietet. Geleitet von den Grundwerten „Simplify Your Creation" stellt Sunlu die Nutzer in den Vordergrund und unterstützt die Ersteller. Sunlu entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter, konzentriert sich auf die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit, senkt die Eintrittsbarrieren und setzt sich dafür ein, ein nachhaltiger Branchenführer im Bereich des 3D-Drucks zu werden.

[email protected]

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2362566/SUNLU_FilaDryer_S4.jpg