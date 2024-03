Une innovation révolutionnaire : le SUNLU FilaDryer S4 se distingue sur le marché

ZHONGSHAN, Chine, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- Sunlu a franchi une étape décisive en lançant avec succès son produit innovant, le FilaDryer S4, sur Kickstarter en septembre 2023. Le S4 s'est rapidement imposé sur le marché grâce à ses principales caractéristiques, et a été largement acclamé tant au niveau national qu'international. En quelques mois, il a obtenu le soutien de 5 956 utilisateurs dans le monde entier, accumulant 6 560 commandes en financement participatif et récoltant la somme impressionnante de 612 954 dollars.

SUNLU FilaDryer S4

Le FilaDryer S4 a démontré sa valeur dans les applications pratiques, recevant les éloges de nombreux utilisateurs qui ont partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux et les plateformes professionnelles. Un passionné d'impression 3D chevronné a félicité le S4 pour sa capacité exceptionnelle à maintenir le matériau sec, évitant ainsi les défauts d'impression causés par l'humidité. La conception à très grande capacité, qui permet de sécher quatre rouleaux de filament simultanément, a été soulignée comme un avantage majeur dans l'amélioration de l'efficacité du travail.

Les utilisateurs ont systématiquement fait part de leurs expériences positives avec le S4, soulignant son grand écran tactile convivial et intuitif, son système de chauffage efficace et ses capacités de chauffage rapide. Ces caractéristiques ont fait du S4 un outil indispensable dans leur travail quotidien d'impression 3D, répondant facilement aux divers besoins de l'utilisation quotidienne.

Le succès du FilaDryer S4 peut être attribué à ses principaux avantage :

Très grande capacité : il peut accueillir et sécher simultanément quatre rouleaux de filament de 1 kg, ce qui permet de répondre aux exigences de l'impression multi-couleurs et multi-machines.

il peut accueillir et sécher simultanément quatre rouleaux de filament de 1 kg, ce qui permet de répondre aux exigences de l'impression multi-couleurs et multi-machines. Chauffage rapide : équipé d'un chauffage PTC de 350 W, le S4 atteint 50° C en 30 minutes, ce qui améliore considérablement l'efficacité du travail.

équipé d'un chauffage PTC de 350 W, le S4 atteint 50° C en 30 minutes, ce qui améliore considérablement l'efficacité du travail. Triple protection de sécurité : intègre le PTC, les contrôles de température et la surveillance logicielle pour la détection des anomalies de température en temps réel et les alertes.

intègre le PTC, les contrôles de température et la surveillance logicielle pour la détection des anomalies de température en temps réel et les alertes. Équilibre de la température : assure l'équilibre de la température interne à ±3° C grâce aux ventilateurs latéraux et au ventilateur inférieur, ce qui permet d'obtenir un séchage complet et uniforme du filament.

assure l'équilibre de la température interne à ±3° C grâce aux ventilateurs latéraux et au ventilateur inférieur, ce qui permet d'obtenir un séchage complet et uniforme du filament. Contrôle de l'humidité : ajuste automatiquement l'humidité interne (30 %-50 %), en s'arrêtant à 25 %, afin de répondre aux différentes exigences en matière d'humidité du filament.

ajuste automatiquement l'humidité interne (30 %-50 %), en s'arrêtant à 25 %, afin de répondre aux différentes exigences en matière d'humidité du filament. Grande compatibilité : se connecte à tous les modèles d'imprimantes, permettant le séchage et l'impression simultanés avec quatre imprimantes, compatibles avec plusieurs diamètres de filament (1,75 mm, 2,85 mm, 3,0 mm).

Ces avantages optimisent non seulement l'expérience de l'utilisateur, mais soulignent également l'avantage concurrentiel du S4 par rapport à des produits similaires, ce qui en fait le choix idéal pour les passionnés et les professionnels de l'impression 3D.

Le lancement réussi du FilaDryer S4 a propulsé la croissance substantielle de Sunlu Technology dans le monde entier. D'après les données de vente, le S4 de Sunlu détient une part de marché remarquable de 40 % dans le secteur des séchoirs à filaments pour l'impression 3D, ce qui confirme les excellents résultats de l'adhésion de l'entreprise à une approche stratégique axée sur l'innovation et l'utilisateur.

M. Jiang, directeur général de Sunlu, revient sur le succès du S4 : « Le succès du S4 valide notre stratégie d'innovation produit et notre positionnement sur le marché. Il représente les efforts collectifs de notre équipe et la confiance de nos utilisateurs. Nous continuerons à écouter le marché, à approfondir les besoins des utilisateurs et à nous efforcer d'itérer et d'améliorer continuellement nos produits. »

Pour l'avenir, Sunlu reste fidèle à sa stratégie de développement axée sur l'innovation, en s'appuyant sur le succès du S4 pour augmenter ses investissements en R&D. L'entreprise vise à développer des solutions d'impression 3D plus pratiques et tournées vers l'avenir, en s'appuyant sur le succès du S4 qui n'est que le point de départ du parcours d'innovation de Sunlu. Nous attendons avec impatience d'autres surprises et réalisations qui apporteront de nouveaux changements et progrès à l'industrie mondiale de l'impression 3D.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

https://www.sunlu.com

À propos de Sunlu

Fondée en 2013, Sunlu est une entreprise de haute technologie qui se consacre à la fourniture de filaments d'impression 3D, d'équipements et de solutions complètes. Guidée par le principe « Simplifiez votre création », Sunlu place les utilisateurs au premier plan et donne aux créateurs les moyens d'agir. Sunlu perfectionne continuellement ses produits, se concentre sur l'amélioration de l'expérience des utilisateurs, réduit les obstacles à la création et s'engage à devenir un leader durable de l'industrie dans le domaine de l'impression 3D.

