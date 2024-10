Neuer Bericht von Oxford Economics zeigt, dass Secondhand-Kleidung die Wirtschaft um Milliarden von Dollar bereichert - jüngster Erfolg für grünes Wachstum

Second-Hand-Kleidung (SHC) trägt in Milliardenhöhe zum Bruttoinlandsprodukt bei und unterstützt Hunderttausende von umweltfreundlichen Arbeitsplätzen in Europa und Afrika, wie ein neuer Bericht von Oxford Economics heute zeigt.

OXFORD, England, 9. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Der Bericht The Socio-Economic Impact of Second-Hand Clothes in Africa and the EU27+ zeigt, dass der Sektor - ein wichtiger Bestandteil einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft für Textilien - im Jahr 2023 einen geschätzten Gesamtbeitrag von 7 Mrd. € (7,6 Mrd. $) zum BIP der EU und des Vereinigten Königreichs (EU27+) leisten wird, wovon der Sektor selbst 3,0 Mrd. € (3,2 Mrd. $) generiert. Allein in Deutschland und im Vereinigten Königreich trug die Branche 670 Millionen Euro (720 Millionen Dollar) bzw. 420 Millionen Euro (450 Millionen Dollar) zum BIP bei.

Collected second-hand clothing being sorted in a sorting centre

Im Jahr 2023 wird der Sektor schätzungsweise 150.000 Arbeitsplätze in der EU27+ bieten. Davon waren 110.000 grüne Arbeitsplätze direkt in der Industrie, mit Möglichkeiten insbesondere für Menschen mit geringer formaler Bildung. Acht von zehn (79 %) der Beschäftigten waren Frauen, und viele Beschäftigungsmöglichkeiten wurden in Ländern mit niedrigerem Einkommen wie Bulgarien, Rumänien und Polen geschaffen.

Dieser Bericht ist die erste umfassende Analyse der gesamten Wertschöpfungskette des Sektors und ein Versuch, die sozioökonomischen Auswirkungen des Sektors auf zwei Kontinenten zu quantifizieren. Der Bericht geht auf bestehende Wissenslücken ein und bietet Einblicke, die bisher in diesem Umfang nicht verfügbar waren, wobei der Schwerpunkt auf der EU27+ sowie Ghana, Kenia und Mosambik liegt.

Der Erfolg des SHC-Sektors beruht auf einer gut etablierten Wertschöpfungskette zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, die auf jeder Stufe wirtschaftlichen Wert und grüne Arbeitsplätze schafft. Der Sektor schlägt eine Brücke zwischen Angebot und Nachfrage, indem er Altkleider aus dem globalen Norden effizient in den globalen Süden leitet, wo die Nachfrage nach erschwinglicher, qualitativ hochwertiger Kleidung weiter steigt. So wird sichergestellt, dass die Kleidung im Umlauf bleibt und dazu beiträgt, die Klimaziele zu erreichen und die Umwelt zu schützen. Der Sektor trägt auch zur Armutsbekämpfung bei, indem er Beschäftigungs- und Unternehmermöglichkeiten für diejenigen schafft, die andernfalls arbeitslos oder unterbeschäftigt wären, und es den Menschen ermöglicht, ihre Angehörigen zu unterstützen.

In Ghana trug Gebrauchtkleidung aus der EU27+ schätzungsweise 76 Millionen Dollar zum BIP des Landes bei (davon 35 Millionen Dollar direkt) und unterstützte 65.000 formelle und informelle Arbeitsplätze im Jahr 2023. Im selben Jahr wurden 17 Millionen Dollar zum kenianischen BIP (9,2 Millionen Dollar direkt) und 10,7 Millionen Dollar zum mosambikanischen BIP (2,7 Millionen Dollar direkt) beigetragen. In Kenia gab es 6.300 formell Beschäftigte und mindestens 68.000 informell Beschäftigte. In Mosambik wurden 5.700 formelle Arbeitsplätze und mindestens 15.000 informelle Arbeitsplätze gefördert.

Bis zu 47 % der nach Ghana eingeführten Gebrauchtkleidung stammte im letzten Jahr aus der EU27+. Im Vergleich dazu machen Mosambiks direkte Einfuhren aus der EU27+ 18 % und Kenias 13 % aus (ohne Einfuhren, die über Zwischenländer kommen). Nur in Ghana nehmen die SHC-Einfuhren aus der EU27+ zu. In Kenia und Mosambik nehmen die SHC-Einfuhren zwar insgesamt weiter zu, der Anteil der EU ist jedoch rückläufig.

Die Studie wurde von Humana People to People und Sympany+ in Auftrag gegeben.

Karina Bolin, Präsidentin von Humana People to People Italien und Bulgarien, sagte: „Dieser Bericht unterstreicht das immense Potenzial des Altkleidersektors, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum anzutreiben und grüne Arbeitsplätze auf allen Kontinenten zu schaffen. Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, dass die politischen Entscheidungsträger den Wert dieser Branche anerkennen und die gesetzliche Unterstützung und die Investitionen bereitstellen, die erforderlich sind, um ihr volles Potenzial als zentralen Faktor für den Aufbau einer widerstandsfähigeren Kreislaufwirtschaft zu erschließen, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten zugute kommt."

Johanna Neuhoff von Oxford Economics sagte: „Second-Hand-Kleidung wird in der allgemeinen Debatte über nachhaltige Entwicklung oft übersehen, doch dieser Bericht zeigt deutlich ihre wirtschaftliche Bedeutung. Da die Kleidung im Umlauf bleibt und sowohl in Europa als auch in Afrika umweltfreundliche Arbeitsplätze geschaffen werden, bietet der Sektor einen erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Nutzen. Unsere Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer Politik, die diese Kreislaufwirtschaft unterstützt und stärkt, damit sie weiterhin als Brücke zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und integrativem Wirtschaftswachstum dienen kann."

Der Bericht zeigt, dass dieser grüne und nachhaltige Sektor ohne den richtigen Rechtsrahmen Gefahr läuft, seinen Wettbewerbsvorteil an Fast-Fashion-Produktionsgiganten wie China zu verlieren, die weiterhin die globalen Textilmärkte dominieren und neue, billigere Kleidungsstücke von geringerer Qualität produzieren, was mit enormen Umweltkosten verbunden ist.

Die Gespräche auf EU-Ebene zur endgültigen Änderung der Abfallrahmenrichtlinie, die den Handel mit Altkleidern betrifft, sollen noch in diesem Monat aufgenommen werden. In diesem Bericht werden die an diesen Diskussionen beteiligten Entscheidungsträger aufgefordert, die Betreiber von Wiederverwendungsanlagen für Textilien zu unterstützen. Da die obligatorische getrennte Sammlung von Textilien im Januar 2025 in der gesamten EU in Kraft treten wird, müssen diese Gespräche unbedingt beginnen und rasch zu einer Einigung führen, die dem Sektor Sicherheit gibt.

Wenn keine Schritte zur Stärkung des SHC-Sektors in der EU unternommen werden, könnte sein Erfolg bei der Unterstützung der europäischen umweltpolitischen Ziele, der nationalen Klimaziele in Afrika und der Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere in Bezug auf Armut, die Integration von Frauen und verantwortungsvollen Konsum, untergraben werden.

ÜBER OXFORD ECONOMICS

Oxford Economics wurde 1981 als kommerzielles Unternehmen mit der Wirtschaftshochschule der Universität Oxford gegründet, um Wirtschaftsprognosen und -modelle für britische Unternehmen und Finanzinstitute, die im Ausland expandieren, zu erstellen. Seitdem haben wir uns zu einem der weltweit führenden unabhängigen globalen Beratungsunternehmen entwickelt, das Berichte, Prognosen und Analyseinstrumente für mehr als 200 Länder, 100 Branchen und 8.000 Städte und Regionen bereitstellt. Oxford Economics ist ein wichtiger Berater von Entscheidungsträgern und Vordenkern in Unternehmen, im Finanzsektor und in der Regierung.

https://www.oxfordeconomics.com/

ÜBER HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

Humana People to People ist ein Zusammenschluss von 29 unabhängigen Vereinigungen, die sich für humanitäre Hilfe und nachhaltige Entwicklung einsetzen. Die Mitglieder der Föderation Humana People to People sind in 46 Ländern in Afrika, Asien sowie Mittel- und Südamerika tätig.

In Angola, Guinea-Bissau, Malawi, Mosambik und Sambia betreiben die Mitglieder der Föderation Humana People to People eine Kombination aus Secondhand-Kleider-Sortierzentren, Groß- und Einzelhandelsgeschäften, die als Sozialunternehmen geführt werden. Der Erlös aus dem Verkauf von Kleidung und Schuhen wird in soziale Entwicklungsprojekte in den einzelnen Ländern investiert. Im Jahr 2023 hat Humana People to People für seine weltweiten Secondhand-Kleideraktionen über 31,6 Millionen Dollar an Entwicklungsgeldern erhalten.

https://www.humana.org/

ÜBER SYMPANY+

Sympany+ ist eine niederländische Nichtregierungsorganisation (NGO), die sich für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft bei Textilien einsetzt. Die Organisation konzentriert sich darauf, durch verschiedene Projekte und Forschungsinitiativen ein geschlossenes Kreislaufsystem für Post-Verbraucher-Textilien zu schaffen. Zudem stellt Sympany+ sicher, dass alle Arbeitsbedingungen in ihren Projekten den OECD-Richtlinien entsprechen.

https://www.sympany.nl/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525567/Europe.jpg