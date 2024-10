Un nouveau rapport d'Oxford Economics révèle que les vêtements de seconde main stimulent les économies à hauteur de milliards de dollars, ce qui constitue une nouvelle victoire pour la croissance verte

Un nouveau rapport d'Oxford Economics révèle aujourd'hui que les vêtements de seconde main stimulent le PIB à hauteur de milliards de dollars et soutiennent des centaines de milliers d'emplois verts en Europe et en Afrique.

OXFORD, Angleterre, 9 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le rapport The Socio-Economic Impact of Second-Hand Clothes in Africa and the EU27+ révèle que le secteur - une composante essentielle d'une future économie textile circulaire - a stimulé une contribution totale estimée à 7 milliards d'euros (7,6 milliards de dollars) au PIB de l'UE et du Royaume-Uni (EU27+) en 2023, dont le secteur a généré 3,0 milliards d'euros (3,2 milliards de dollars) lui-même. Rien qu'en Allemagne et au Royaume-Uni, l'industrie a contribué au PIB à hauteur de 670 millions d'euros (720 millions de dollars) et 420 millions d'euros (450 millions de dollars) respectivement.

Collected second-hand clothing being sorted in a sorting centre

En 2023, le secteur soutiendra environ 150 000 emplois dans l'UE27+. Sur ce nombre, 110 000 étaient des emplois verts directement dans l'industrie, avec des opportunités en particulier pour les personnes ayant peu d'éducation formelle. Huit travailleurs sur dix (79 %) étaient des femmes, et de nombreuses possibilités d'emploi ont été créées dans des pays à faible revenu tels que la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne.

Ce rapport est la première analyse complète de l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur et une tentative de quantifier les impacts socio-économiques du secteur sur deux continents. Le site comble les lacunes des connaissances actuelles, en offrant des perspectives qui n'étaient pas disponibles à cette échelle, en se concentrant sur l'UE27+ et le Ghana, le Kenya et le Mozambique.

Le succès du secteur SHC repose sur une chaîne de valeur bien établie entre le Nord et le Sud, générant une valeur économique et des emplois verts à chaque étape. Le secteur fait le lien entre l'offre et la demande mondiales en acheminant efficacement les vêtements usagés du Nord vers le Sud, où la demande de vêtements abordables et de qualité ne cesse de croître, ce qui garantit que les vêtements restent en circulation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs climatiques et à protéger l'environnement. Le secteur contribue également à la réduction de la pauvreté en créant des opportunités d'emploi et d'entreprenariat pour ceux qui seraient autrement au chômage ou sous-employés, permettant ainsi aux personnes de subvenir à leurs besoins.

Au Ghana, les vêtements de seconde main provenant de l'UE27+ ont contribué au PIB du pays pour un montant estimé à 76 millions de dollars (dont 35 millions de dollars de contribution directe), soutenant 65 000 emplois formels et informels sur le site en 2023. Cette même année, 17 millions de dollars ont contribué au PIB du Kenya (9,2 millions de dollars directement) et 10,7 millions de dollars à celui du Mozambique (2,7 millions de dollars directement). La main-d'œuvre kenyane compte 6 300 personnes dans le secteur formel et au moins 68 000 dans le secteur informel. Au Mozambique, 5 700 emplois formels ont été soutenus et au moins 15 000 emplois informels.

L'an dernier, jusqu'à 47 % des vêtements d'occasion importés au Ghana provenaient de l'UE27+. En comparaison, les importations directes du Mozambique en provenance de l'UE27+ représentent 18 % et celles du Kenya 13 % (sans compter les importations arrivant par des pays intermédiaires). Ce n'est qu'au Ghana que les importations de SHC en provenance de l'UE27+ augmentent. Au Kenya et au Mozambique, alors que les importations globales de SHC continuent d'augmenter, la part de l'UE diminue.

Le rapport a été commandé par Humana People to People et Sympany+.

Karina Bolin, présidente de Humana People to People Italie et Bulgarie, a déclaré : « Ce rapport met en évidence l'immense potentiel du secteur des vêtements de seconde main pour stimuler une croissance économique durable et créer des emplois verts sur tous les continents. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel que les décideurs politiques reconnaissent la valeur de cette industrie et fournissent le soutien législatif et les investissements nécessaires pour libérer tout son potentiel en tant que facteur central de la construction d'une économie plus résiliente et circulaire qui profite à la fois aux personnes et à la planète. »

Johanna Neuhoff, d'Oxford Economics, a déclaré : « Les vêtements de seconde main sont souvent négligés dans le débat plus large sur le développement durable, mais ce rapport montre clairement leur pouvoir économique. En maintenant les vêtements en circulation et en créant des emplois verts en Europe et en Afrique, le secteur offre des avantages économiques et sociaux considérables. Nos conclusions soulignent la nécessité de mettre en place des politiques qui soutiennent et renforcent cette industrie circulaire, en veillant à ce qu'elle continue à servir de pont entre la durabilité environnementale et la croissance économique inclusive ».

Le rapport montre qu'en l'absence d'un cadre réglementaire approprié, ce secteur vert et durable risque de perdre son avantage concurrentiel au profit des géants de la mode rapide comme la Chine, qui continuent de dominer les marchés mondiaux du textile en produisant de nouveaux vêtements moins chers et de moindre qualité, à un coût environnemental énorme.

Les discussions au niveau de l'UE pour finaliser les modifications de la directive-cadre sur les déchets, qui affecte le commerce des vêtements de seconde main, devraient commencer dans le courant du mois. Ce rapport invite les décideurs impliqués dans ces discussions à soutenir les opérateurs de réutilisation des textiles. La collecte sélective obligatoire des textiles entrant en vigueur dans toute l'UE en janvier 2025, il est impératif d'entamer ces discussions et de parvenir rapidement à un accord, afin d'apporter des certitudes au secteur.

Si des mesures ne sont pas prises pour renforcer le secteur SHC de l'UE, sa capacité à soutenir les objectifs de la politique verte européenne, les objectifs climatiques nationaux en Afrique et les objectifs de développement durable, notamment en ce qui concerne la pauvreté, l'inclusion des femmes et la consommation responsable, pourrait être compromise.

A PROPOS D'OXFORD ECONOMICS

Oxford Economics a été fondé en 1981 en tant qu'entreprise commerciale avec l'école de commerce de l'Université d'Oxford pour fournir des prévisions économiques et des modèles aux entreprises britanniques et aux institutions financières qui se développent à l'étranger. Depuis lors, nous sommes devenus l'une des principales sociétés indépendantes de conseil au niveau mondial, fournissant des rapports, des prévisions et des outils d'analyse sur plus de 200 pays, 100 secteurs d'activité et 8 000 villes et régions. Oxford Economics est un conseiller clé pour les décideurs et les leaders d'opinion des entreprises, des institutions financières et des gouvernements.

https://www.oxfordeconomics.com/

A PROPOS DE HUMANA PEOPLE TO PEOPLE

Humana People to People est une fédération de 29 associations indépendantes impliquées dans des activités humanitaires et de développement durable. Les membres de la Fédération Humana People to People sont actifs dans 46 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud.

En Angola, en Guinée-Bissau, au Malawi, au Mozambique et en Zambie, les membres de la Fédération Humana People to People exploitent une combinaison de centres de tri de vêtements de seconde main, de points de vente en gros et de magasins de détail qui sont gérés comme des entreprises sociales. Le produit de la vente des vêtements et des chaussures est investi dans des projets de développement social dans chaque pays. En 2023, les opérations mondiales de vêtements de seconde main de Humana People to People ont obtenu plus de 31,6 millions de dollars de financement pour le développement.

https://www.humana.org/

À PROPOS DE SYMPANY+

Sympany+ est une organisation non gouvernementale (ONG) néerlandaise qui se consacre à la circularité durable des textiles. L'organisation se concentre sur la création d'un système en boucle fermée pour les textiles de post-consommation par le biais de divers projets et initiatives de recherche. En outre, Sympany+ veille à ce que toutes les conditions de travail au sein de ses projets soient conformes aux lignes directrices de l'OCDE.

https://www.sympany.nl/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2525567/Europe.jpg