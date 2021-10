Neuer CEO des digitalen Präzisionslandwirtschaftsanbieters OneSoil soll globales Wachstum stärken

OneSoil ist in den letzten 12 Monaten stark gewachsen und hat nach der Serie-A-Finanzierung im April unter Leitung des internationalen Risikokapitalfonds Almaz Capital und mit Beteiligung von PortfoLion sein Team weiter vergrößert. Heute nutzen mehr als 330.000 in der Landwirtschaft tätige Menschen in über 180 Ländern OneSoil. Die OneSoil Apps verzeichneten innerhalb von 12 Monaten ein starkes globales Wachstum von 140.000 auf 340.000 Nutzer*innen, darunter auch ein rasantes Wachstum in den wichtigsten südamerikanischen Märkten Argentinien und Brasilien, wo sich die Zahl der Nutzer*innen vervierfacht hat und nun bei über 120.000 liegt. Auch die Fläche, die OneSoil weltweit abdeckt, ist auf beeindruckende 120 Mio. Hektar gewachsen.