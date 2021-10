Nouveau PDG pour OneSoil afin de stimuler son expansion internationale

Slava Mazai, qui a été le PDG de OneSoil depuis sa fondation en 2017, sera le nouveau directeur du département de l'innovation. Il dirigera l'équipe Insights, qui a pour mission de rendre la technologie des taux variables plus simple et plus facile à mesurer, et de fournir des fonctionnalités d'application qui génèrent de la valeur selon les conditions spécifiques de chaque utilisateur.

« Pour mieux bénéficier de notre croissance rapide, nous avons décidé de renforcer notre équipe par une expertise en gestion internationale », explique Slava Mazai.

Les applications OneSoil ont connu une forte croissance mondiale, passant de 140 000 à 340 000 utilisateurs en 12 mois. Cela inclut une croissance rapide sur les marchés agricoles clés d'Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil, où les utilisateurs ont été multipliés par quatre et dépassent maintenant 120 000.

La surface mondiale couverte a également atteint le chiffre impressionnant de 120 millions d'hectares. L'équipe a continué à se développer après le financement de série A d'avril, mené par le fonds de capital-risque international Almaz Capital avec la participation de PortfoLion.

« Je resterai fidèle à l'objectif de OneSoil, qui consiste à créer des applications et des technologies faciles à utiliser, basées sur l'imagerie satellite, l'apprentissage automatique et d'excellentes capacités de traitement des données, et qui tirent parti des technologies d'agriculture de précision largement disponibles sur le marché aujourd'hui », explique Morten Schmidt.

« Je suis ravi que Morten rejoigne OneSoil. Il apporte une expérience éprouvée de l'industrie et une solide expérience de la gestion, nécessaires pour que OneSoil devienne le leader mondial des solutions numériques permettant à chaque cultivateur et cultivatrice de tirer plus de valeur de ses champs de manière durable », déclare Pasha Bogdanov d'Almaz Capital.

OneSoil utilise l'imagerie satellitaire pour l'analyse agricole et fournit des informations sur le terrain aux agriculteurs et aux consultants agricoles, ainsi que des analyses agricoles aux partenaires commerciaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1652814/OneSoil_Morten_Schmidt_Slava_Mazai.jpg

Related Links

https://onesoil.ai



SOURCE OneSoil