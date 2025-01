Neues Debüt im Dezember, The Standard, Singapur

Das fünfte Objekt der Marke im asiatisch-pazifischen Raum wird ein urbanes Heiligtum im Herzen der Stadt sein

BANGKOK, 7. Januar 2025 /PRNewswire/ -- The Standard, Singapur hat am 15. Dezember 2024 offiziell seine Türen geöffnet. Das Hotel folgt auf die erfolgreichen Eröffnungen der Marke in Südostasien, The Standard, Hua Hin (2021) und The Standard, Bangkok Mahanakhon (2022), die beide in die prestigeträchtige HOT-Liste von Conde Nast Traveler aufgenommen und vom Michelin-Führer als eines der herausragendsten Hotels in Thailand 2024 ausgezeichnet wurden, jeweils mit einer wichtigen Auszeichnung.

The Standard, Singapore - The Pool

The Standard, Singapore ist ein stilvoller Rückzugsort im Herzen der Stadt. Diese urbane Oase in der prestigeträchtigen Orange Grove Road bietet 143 durchdacht gestaltete Zimmer mit atemberaubendem Blick auf die Skyline der Stadt und üppiges Grün. The Standard, Singapur, wurde von dem renommierten Designteam von Standard International in Zusammenarbeit mit dem Ministry of Design entworfen und liegt an der Schnittstelle zwischen Ost und West, wodurch ein reicher kultureller Austausch ermöglicht wird. Die Gäste können im ruhigen Garten entspannen, ein Bad im Pool auf dem Dach nehmen und sich in unseren charakteristischen Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen. Tauchen Sie ein in die pulsierende Kultur Singapurs, nur wenige Schritte von den berühmten Botanischen Gärten und der belebten Orchard Road entfernt. Die von Shone Puipia entworfenen Uniformen vereinen traditionellen Nutzen mit leuchtenden Farben und Texturen.

Das kulinarische Angebot des Hotels wird nicht nur den Gästen, sondern auch den Einwohnern von Singapur als kultureller Treffpunkt dienen. Das Kayaim The Standard interpretiert das Izakaya-Erlebnis mit kühnen Geschmacksrichtungen und einem originellen Cocktailprogramm neu. Die Gerichte im Kaya sind japanisch inspiriert, verwenden aber regionale Zutaten. Auf der Speisekarte stehen Nigiri, Maki-Rollen und Robatayaki, begleitet von einer umfangreichen Sake- und Whiskyliste. Das Restaurant verwischt die Grenze zwischen der Ungezwungenheit des Izakaya mit raffinierten Zutaten und kunstvoller Präsentation. Angrenzend an das Restaurant befindet sich die Kaya Bar, ein Ort für schwüle Abende, der das Nachtleben, für das The Standard bekannt ist, aufleben lässt. Im Erdgeschoss befindet sich das Café Standard, ein zur Straße hin gelegener, belebter Treffpunkt im Viertel. Die ganztägige Speisekarte bietet köstliche amerikanische Gerichte, gepaart mit natürlichen Weinen und handwerklich gebrauten Bieren in einem charmanten Bistro am Straßenrand.

Machen Sie sich bereit, das Außergewöhnliche zu erleben. Gönnen Sie sich 15 % Rabatt auf unsere Best Available Room-only Rate und genießen Sie 20 % Rabatt in unseren exquisiten Restaurants und Bars. Dies ist Ihre exklusive Einladung zu einem unvergesslichen Aufenthalt. Buchen Sie bis zum 30. Dezember 2024 und bleiben Sie von jetzt bis zum 30. Juni 2025.

KONTAKT: Maprang Pidichanan Macaluso, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2580523/10_The_Standard__Singapore___The_Pool__HERO.jpg