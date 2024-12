Nouveau départ en décembre, The Standard, Singapour

La cinquième propriété de la marque en Asie-Pacifique sera un sanctuaire urbain au cœur de la ville.

BANGKOK, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- The Standard, Singapore a officiellement ouvert ses portes le 15 décembre 2024. Cette propriété fait suite aux ouvertures réussies de la marque en Asie du Sud-Est, The Standard, Hua Hin (2021) et The Standard, Bangkok Mahanakhon (2022), tous deux nommés dans la prestigieuse HOT List de Conde Nast Traveler et classés parmi les hôtels les plus remarquables de Thaïlande en 2024 par le Guide Michelin, chacun avec une distinction clé.

The Standard, Singapore - The Pool

Le Standard, Singapore est une retraite élégante nichée au cœur de la ville. Située sur la prestigieuse Orange Grove Road, cette oasis urbaine propose 143 chambres bien conçues offrant une vue imprenable sur l'horizon de la ville et la verdure luxuriante. Créé par la célèbre équipe de designers de Standard International en collaboration avec le Ministry of Design, The Standard, Singapore se situe à l'intersection de l'Orient et de l'Occident, facilitant ainsi un riche échange culturel. Les clients peuvent se détendre dans le jardin serein, faire un plongeon dans la piscine sur le toit et se laisser tenter par les délices culinaires des restaurants de l'hôtel. Plongez dans la culture vibrante de Singapour, à quelques pas des emblématiques jardins botaniques et de l'animée Orchard Road. Les uniformes, conçus par Shone Puipia, allient l'utilité traditionnelle à des teintes et des textures vibrantes.

L'offre culinaire de l'hôtel servira de pôle culturel non seulement pour les clients, mais aussi pour les habitants de Singapour. Kayaau Standard réimagine l'expérience Izakaya avec des saveurs audacieuses et un programme de cocktails inventif. Les plats du Kaya sont d'inspiration japonaise mais utilisent des ingrédients régionaux. Le menu comprendra des nigiri, des rouleaux de maki et des robatayaki, accompagnés d'une vaste carte de saké et de whisky. Le restaurant brouille les pistes entre l'aspect informel de l'Izakaya, les ingrédients raffinés et la présentation artistique. À côté du restaurant se trouve le Kaya Bar, une destination de soirée sulfureuse qui apporte l'élément de vie nocturne pour lequel le Standard est réputé. Au rez-de-chaussée se trouve le Café Standard, un endroit de quartier animé donnant sur la rue. Son menu ouvert toute la journée propose des plats américains appétissants, accompagnés de vins naturels et de bières artisanales, dans un cadre charmant de bistrot de rue.

Préparez-vous à vivre une expérience extraordinaire. Bénéficiez d'une réduction de 15 % sur le meilleur tarif disponible pour la chambre seule et de 20 % de réduction dans nos restaurants et bars exquis. Il s'agit d'une invitation exclusive à un séjour mémorable. Réservez avant le 30 décembre 2024 et restez jusqu'au 30 juin 2025.

PERSONNE DE CONTACT : Maprang Pidichanan Macaluso, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2580523/10_The_Standard__Singapore___The_Pool__HERO.jpg