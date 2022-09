AACHEN, Deutschland, 22. September 2022 /PRNewswire/ -- Neues Elektor-Buch: Arduino- und Raspberry Pi-basierte PID-Steuerungen

Was sind PID-Regler?

PID-based Practical Digital Control

Die PID-Regelung ist der am häufigsten verwendete Regelungsalgorithmus, der in industriellen, verfahrenstechnischen und kommerziellen Anwendungen weit verbreitet ist und allgemein als der einfachste und vielleicht beste Regelungsalgorithmus anerkannt ist, der eine präzise Regelung einer Anlage ermöglicht. Die Beliebtheit und weite Verbreitung von PID-Reglern ist zum einen auf ihre robuste Leistung in einer Vielzahl von Prozesssteuerungsanwendungen und zum anderen auf ihre einfache Handhabung zurückzuführen, die es Ingenieuren ermöglicht, sie auf einfache und unkomplizierte Weise zu bedienen und einzustellen. Wie der Name schon sagt, besteht der PID-Algorithmus aus drei Grundkoeffizienten: Proportional-, Integral- und Differentialkoeffizient, die variiert werden, um eine optimale Reaktion zu erzielen.

Neue Buchveröffentlichung

Im neuen Buch, PID-Based Practical Digital Control with Raspberry Pi and Arduino Uno , geht es um die Verwendung des Raspberry Pi 4 und des Arduino Uno in PID-basierten Regelungsanwendungen. Das Buch beginnt mit der grundlegenden Theorie sowohl der kontinuierlichen als auch der diskreten zeitlichen Rückkopplungssysteme. Die Zeitreaktionen von Systemen erster und zweiter Ordnung werden im Detail beschrieben. Es werden funktionierende und vollständig getestete Projekte zur Regelung realer Systeme mit PID-Regelalgorithmen vorgestellt. Das Zeitverhalten der offenen Schleife, verschiedene Methoden zur Abstimmung der PID-Parameter und das Zeitverhalten der geschlossenen Schleife der entwickelten Systeme werden in dem Buch zusammen mit den Blockdiagrammen, Schaltplänen, PID-Regler-Algorithmen und vollständigen Programmlisten und Programmbeschreibungen sowohl für den Raspberry Pi als auch für den Arduino Uno dargestellt.

Das Buch behandelt die folgenden Themen:

Steuerungs- und Regelungssysteme

Analoge und digitale Sensoren

Übertragungsfunktionen und zeitkontinuierliche Systeme

Systemzeitverhalten erster und zweiter Ordnung

Zeitdiskrete digitale Systeme

Zeitkontinuierliche PID-Regler

Zeitdiskrete PID-Regler

ON-OFF-Temperaturregelung mit Raspberry Pi und Arduino Uno

PID-Temperaturregelung mit Raspberry Pi und Arduino Uno

PID-Gleichstrommotorsteuerung mit Raspberry Pi und Arduino Uno

PID-Wasserstandsregelung mit Raspberry Pi und Arduino

