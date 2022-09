AACHEN, Allemagne, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Nouveau livre Elektor : Contrôleurs PID basés sur Arduino et Raspberry Pi

Qu'est-ce qu'un régulateur PID ?

PID-based Practical Digital Control

La régulation PID est l'algorithme de régulation le plus couramment utilisé dans les applications industrielles, de traitement et commerciales. Elle est universellement reconnue comme l'algorithme de régulation le plus simple et peut-être le meilleur, permettant un contrôle précis d'une installation. La popularité et la large utilisation des contrôleurs PID peuvent être attribuées en partie à leurs performances robustes dans une large gamme d'applications de contrôle de processus et en partie à leur simplicité d'utilisation, qui permet aux ingénieurs de les faire fonctionner et de les régler d'une manière simple et directe. Comme son nom l'indique, l'algorithme PID se compose de trois coefficients de base : proportionnel, intégral et dérivé, qui sont modifiés pour obtenir une réponse optimale.

Sortie d'un nouveau livre

Le nouveau livre, PID-Based Practical Digital Control with Raspberry Pi and Arduino Uno, porte sur l'utilisation du Raspberry Pi 4 et de l'Arduino Uno dans des applications de contrôle automatique basé sur le PID. Le livre commence par la théorie de base des systèmes de contrôle à rétroaction en temps continu et en temps discret. Les réponses temporelles des systèmes du premier ordre et du second ordre sont présentées en détail. Des projets pratiques et entièrement testés sont proposés pour contrôler des systèmes réels à l'aide d'algorithmes de contrôle PID. La réponse temporelle en boucle ouverte, les différentes méthodes de réglage des paramètres PID et la réponse temporelle en boucle fermée des systèmes développés sont présentées dans le livre, ainsi que les schémas de principe, les schémas de circuit, les algorithmes des contrôleurs PID et les listes et descriptions complètes des programmes pour le Raspberry Pi et l'Arduino Uno.

Le livre couvre les sujets suivants :

Systèmes de contrôle en boucle ouverte et en boucle fermée

Capteurs analogiques et numériques

Fonctions de transfert et systèmes à temps continu

Réponses temporelles du système du premier ordre et du second ordre

Systèmes numériques à temps discret

Contrôleurs PID à temps continu

Contrôleurs PID à temps discret

Contrôle de température ON-OFF avec Raspberry Pi et Arduino Uno

Contrôle de température PID avec Raspberry Pi et Arduino Uno

Contrôle d'un moteur DC PID avec Raspberry Pi et Arduino Uno

Contrôle du niveau d'eau par PID avec Raspberry Pi et Arduino

