Neueste klinische Erkenntnisse, die auf der SAWC 2021 präsentiert werden, veranschaulichen den bedeutenden klinischen Nutzen der MolecuLight Point-of-Care Bildgebungsplattform

„Wir sind begeistert, dass so viele Kunden ihre beeindruckenden klinischen Ergebnisse auf der diesjährigen SAWC Herbstkonferenz präsentieren", sagt Anil Amlani, CEO von MolecuLight. „Die vorgestellten klinischen Themen umfassen das gesamte Spektrum der Wundversorgung, von der verbesserten Wundbeurteilung und Behandlungsplanung bis hin zur Überwachung der Wirksamkeit von Wundreinigung und Débridement und der daraus resultierenden Verbesserung der Wundheilungsraten. Die Referenten werden auch die Erkennung und Behandlung von wundbedingter Zellulitis sowie die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Delphi-Leitlinien für den Einsatz der MolecuLight-Plattform vorstellen. Die in diesen Studien vorgestellten Ergebnisse veranschaulichen die signifikanten klinischen Verbesserungen bei der Wundversorgung, die das MolecuLight i: X den Ärzten bietet."

Ein Beitrag von Dr. Charles A. Andersen über MolecuLight gehörte zu den am besten bewerteten Beiträgen von mehr als 200 Einreichungen. Dies ist die fünfte SAWC-Tagung in Folge, bei der ein Beitrag über eine verbesserte Patientenversorgung durch den Einsatz des MolecuLighti: X diese Auszeichnung erhalten hat.

Die 5 klinischen Poster und 2 Präsentationen mit dem MolecuLight i: X vom SAWC Herbst 2021 sind wie folgt:

Poster #CR-005

12-Week RCT Evaluating Impact of Routine Fluorescence Imaging of Bacteria on DFU Healing Rates

Alisha Oropallo, MD¹, Scott Gawlik DPM¹, Dean Vayser, MD²

¹Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY,

²ILD Research Centre, San Diego, CA

Poster #CR-006

Cleansing Techniques for Wound Hygiene: Which Are Most Effective?

Alisha Oropallo, MD1, Amit Rao MD1, Jai Joshi1

1Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY

Poster #LR-025

Detection of bacterial fluorescence from in vivo wound biofilms using a point-of-care

fluorescence imaging device

Andrea J. Lopez1, Laura M. Jones2, Landrye Reynolds1, Rachel C. Diaz1, Isaiah K. George1, William Little1, Derek Fleming3,4, Anna D'souza2, Kendra Rumbaugh3, Allie Clinton Smith1, Monique Y. Rennie2

1Department of Honors Studies, Texas Tech University, Lubbock TX, USA; 2MolecuLight Inc. Toronto, ON Canada; 3Department of Surgery, Texas Tech University Health Sciences Center; 4Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Poster #CR-020

Are Semi-quantitative Clinical Cultures Inadequate? Comparison to Quantitative Analysis of 1053 Bacterial Isolates from 350 Wounds

Thomas E. Serena1, Phil Bowler2, Gregory Schultz3, Anna D'souza4, Monique Rennie4

1SerenaGroup Research Foundation, Cambridge MA USA; 2Phil Bowler Consulting, Warrington UK; 3Department of Obstetrics and Gynecology, University of Florida, FL, USA; 4MolecuLight Inc. Toronto

Poster #PI-003

Guidelines for point-of-care fluorescence imaging for detection of wound bacterial burden based on Delphi consensus

Charles A. Andersen¹, Alisha R. Oropallo², Raymond Abdo³, Jenny Hurlow⁴, Martha R Kelso⁵, M. Mark Melin⁶ and Thomas E. Serena⁷

1Madigan Army Medical Center, Renton WA; 2. Zucker School of Medicine Hofstra/Northwell, Hempstead, NY; 3St. Louis Foot & Ankle LLC, St. Louis MO; 4Consultant Wound Care Practitioner, Memphis TN; 5Wound Care Plus LLC, Blue Springs MO; 6M Health Fairview, Edina MN; 7SerenaGroup Research Foundation, Cambridge MA

Mündlicher Vortrag & Poster #PI-002

Diagnosis and Treatment of the Invasive Extension of Bacteria (Cellulitis) from Chronic Wounds Utilizing Point-of-Care Fluorescence Imaging

Charles Andersen¹, Katherine McLeod¹, Rowena Steffan¹

¹Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Joint base Lewis-McChord, WA USA

Podium Presentation

Innovation Spotlight: Shining a Light on Bold Ideas in Wound Care

Charles Andersen¹

¹Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Joint base Lewis-McChord, WA USA

Zusätzlich zu den klinischen Postern und Präsentationen auf SAWC (Symposium für fortgeschrittene Wundversorgung) Herbst 2021 wird das kürzlich auf den Markt gebrachte MolecuLightDX am MolecuLight-Stand Nr. 439 in der Ausstellungshalle des Caesars Palace in Las Vegas, Nevada, zur Vorführung bereitstehen.

Informationen zu MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc., ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, entwickelt und vermarktet seine proprietäre Fluoreszenz-Bildgebungsplattformtechnologie in mehreren klinischen Märkten. MolecuLights Produktpalette an kommerziell erhältlichen Geräten, einschließlich der MolecuLight i: X® und DX™ Fluoreszenz-Bildgebungssysteme und deren Zubehör, bietet tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den globalen Wundversorgungsmarkt zur Echtzeiterkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienbelastung (bei Verwendung mit klinischen Anzeichen und Symptomen) und zur digitale Wundmessung. Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch für andere Märkte mit weltweit relevantem, ungedecktem Bedarf, darunter Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und andere industrielle Schlüsselmärkte.

