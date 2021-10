Les dernières données cliniques présentées à la conférence SAWC 2021 illustrent l'utilité clinique significative de la plateforme d'imagerie MolecuLight Point-of-Care.

« Nous sommes ravis d'avoir autant de clients présentant leurs résultats cliniques impressionnants lors de la conférence d'automne SAWC de cette année », a déclaré Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Les sujets cliniques présentés couvrent le continuum du traitement des plaies, de l'amélioration de leur évaluation et de la planification du traitement, au suivi de l'efficacité du nettoyage et du débridement des plaies, et à l'amélioration des taux de cicatrisation qui en résulte. Les présentateurs décriront également la détection et le traitement de la cellulite liée aux plaies, ainsi que les résultats des directives consensuelles Delphi récemment publiées pour l'utilisation de la plateforme MolecuLight. Les résultats présentés dans ces études illustrent les améliorations cliniques significatives du traitement des plaies fournies aux cliniciens par la plateformeMolecuLight i: X ».

Une soumission sur MolecuLight par le Dr Charles A. Andersen a été l'un des résumés les mieux notés parmi plus de 200 soumissions. Il s'agit de la cinquième réunion consécutive du SAWC au cours de laquelle un résumé sur l'amélioration des soins aux patients obtenue grâce à l'utilisation de MolecuLight i:X a reçu cet honneur.

Les 5 posters cliniques et les 2 présentations mettant en vedette le MolecuLight i:X du SAWC à l'automne 2021 sont les suivantes :

Affiche #CR-005

ECR de 12 semaines évaluant l'impact de l'imagerie de fluorescence de routine des bactéries sur les taux de guérison de l'UDP

Alisha Oropallo, MD¹, Scott Gawlik DPM¹, Dean Vayser, MD².

¹Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY,

²Centre de recherche ILD, San Diego, CA

Affiche #CR-006

Techniques de nettoyage pour l'hygiène des plaies : Lesquelles sont les plus efficaces ?

Alisha Oropallo, MD1, Amit Rao MD1, Jai Joshi1

1Northwell Comprehensive Wound Health Center and Hyperbarics, Lake Success NY

Affiche #LR-025

Détection de la fluorescence bactérienne des biofilms de plaies in vivo à l'aide d'un dispositif d'imagerie de fluorescence au point d'intervention

Andrea J. Lopez1, Laura M. Jones2, Landrye Reynolds1, Rachel C. Diaz1, Isaiah K. George1, William Little1, Derek Fleming3,4, Anna D'souza2, Kendra Rumbaugh3, Allie Clinton Smith1, Monique Y. Rennie2

1Département des études spécialisées, Texas Tech University, Lubbock TX, USA; 2MolecuLight Inc. Toronto, ON Canada; 3Département de chirurgie, Texas Tech University Health Sciences Center; 4Division de microbiologie clinique, département de médecine de laboratoire et de pathologie, Mayo Clinic, Rochester, MN, USA

Affiche #CR-020

Les cultures cliniques semi-quantitatives sont-elles inadéquates ? Comparaison avec l'analyse quantitative de 1053 isolats bactériens provenant de 350 plaies

Thomas E. Serena1, Phil Bowler2, Gregory Schultz3, Anna D'souza4, Monique Rennie4

1SerenaGroup Research Foundation, Cambridge MA USA; 2Phil Bowler Consulting, Warrington, Royaume-Uni; 3Département d'obstétrique et de gynécologie, University of Florida, Floride, États-Unis; 4MolecuLight Inc. Toronto

Affiche #PI-003

Guidelines for point-of-care fluorescence imaging for detection of wound bacterial burden based on Delphi consensus

Charles A. Andersen¹, Alisha R. Oropallo², Raymond Abdo³, Jenny Hurlow , Martha R Kelso , M. Mark Melin et Thomas E. Serena⁷

1Centre médical militaire de Madigan, Renton WA; 2. Zucker School of Medicine Hofstra/Northwell, Hempstead, NY; 3St. Louis Foot & Ankle LLC, St. Louis MO; 4Consultant Wound Care Practitioner, Memphis TN; 5Wound Care Plus LLC, Blue Springs MO; 6M Health Fairview, Edina MN; 7SerenaGroup Research Foundation, Cambridge MA

Présentation orale et affiche #PI-002

Diagnosis and Treatment of the Invasive Extension of Bacteria (Cellulitis) from Chronic Wounds Utilizing Point-of-Care Fluorescence Imaging

Charles Andersen¹, Katherine McLeod¹, Rowena Steffan

Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Base interarmées Lewis-McChord, WA USA

Présentation sur le podium

Pleins feux sur l'innovation : Mettre en lumière les idées audacieuses dans le soin des plaies

Charles Andersen

Vascular/Endovascular/Limb Preservation Surgery Service, Madigan Army Medical Center, Base interarmées Lewis-McChord, WA USA

En plus des affiches cliniques et des présentations au SAWC (Symposium on Advanced Wound Care) à l'automne 2021, le MolecuLightDX récemment lancé sera disponible pour une démonstration dans le stand #439 de MolecuLight dans la salle d'exposition au Caesars Palace à Las Vegas, Nevada.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie propriétaire d'imagerie par fluorescence sur plusieurs marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés de MolecuLight, incluant les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DX™ et leurs accessoires, fournit des dispositifs d'imagerie portatifs au lieu d'intervention au marché mondial du traitement des plaies pour la détection en temps réel des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

