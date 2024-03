NeuroDerm ogłasza publikację pozytywnych wyników III fazy badania klinicznego BouNDless, którego celem jest ocena produktu ND0612 u pacjentów z chorobą Parkinsona doświadczających fluktuacji ruchowych

Dane opublikowane w „The Lancet Neurology" wykazały korzystne parametry skuteczności produktu ND0612 w porównaniu z podawaną doustnie lewodopą/karbidopą o natychmiastowym uwalnianiu.

REHOVOT, Izrael, 18 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- NeuroDerm Ltd., spółka zależna należąca w całości do Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), ogłosiła dzisiaj publikację wyników kluczowej III fazy badania klinicznego BouNDless ( NCT04006210 .) w czasopiśmie „ The Lancet Neurology " .

Zgodnie z wynikami badań, których celem była ocena skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji badanego produktu ND0612, ciągłego, całodobowego wlewu podskórnego (SC) płynnej lewodopy/karbidopy (LD/CD) w porównaniu z podawaną doustnie LD/CD o natychmiastowym uwalnianiu (IR) u pacjentów z chorobą Parkinsona (PD), u których występują fluktuacje ruchowe, osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy oraz pierwsze cztery drugorzędowe punkty końcowe i wykazano przewagę produktu ND0612 w zakresie wydłużenia okresu sprawności (faza „ON") bez kłopotliwych dyskinez i skrócenia okresu nasilenia objawów (faza „OFF") w porównaniu z podawaną doustnie IR-LD/CD.

„Przyjmowane doustnie tabletki lewodopy/karbidopy są podstawową farmakoterapią stosowaną w chorobie Parkinsona; w dłuższej perspektywie czasowej niezawodność korzyści, jakie przynosi to leczenie, może jednak ulec pogorszeniu, skutkując wystąpieniem fluktuacji ruchowych - powiedział prof. Alberto Espay, główny badacz w badaniu BouNDless i dyrektor Centrum Choroby Parkinsona i Zaburzeń Ruchowych Rodziny Jamesa J. i Joan A. Gardnerów na Uniwersytecie Cincinnati (James J. and Joan A. Gardner Family Centre for Parkinson's Disease and Movement Disorders, University of Cincinnati). - Te pozytywne dane są dla nas zachętą, ponieważ uważamy, że staną się one podstawą do dopuszczenia do obrotu produktu ND0612 jako potencjalnej terapii dla pacjentów z chorobą Parkinsona doświadczających fluktuacji ruchowych, którzy dotychczas nie mieli wielu opcji do wyboru".

Uczestnicy badania wzięli udział w fazie optymalizacji IR-LD/CD w ramach badania otwartego, po której nastąpiła faza optymalizacji ND0612 plus IR-LD/CD. Następnie zostali przydzieleni losowo do dwunastotygodniowego programu leczenia z zastosowaniem albo ND0612, albo podawanych doustnie tabletek IR-LD/CD w ramach podwójnie ślepej i podwójnie pozorowanej próby. Najważniejsze ustalenia, które poczyniono w wyniku badania to:

Leczenie z zastosowaniem ND0612 wykazało lepszą skuteczność w postaci istotnego statystycznie (p<0,0001) wydłużenia fazy „ON" o dodatkowe 1,72 godziny bez dokuczliwych dyskinez w porównaniu z podawanymi doustnie tabletkami IR-LD/CD, co oznacza, że osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy.

Badanie również wykazało statystycznie istotne wyniki dla pierwszych czterech drugorzędowych punktów końcowych o znaczeniu klinicznym, w tym dla kluczowego drugorzędowego punktu końcowego obejmującego dzienne ograniczenie trwania fazy „OFF" o dodatkowe 1,4 godziny (p<0,0001) w przypadku ND0612 w porównaniu z IR-LD/CD.

Dodatkowe drugorzędowe punkty końcowe, w ramach których uzyskano istotną statystycznie poprawę o znaczeniu klinicznym zarówno dla pacjentów, jak i ich lekarzy, obejmowały wyniki w ramach części II Ujednoliconej Skali Oceny Choroby Parkinsona Towarzystwa Zaburzeń Ruchowych (Movement Disorders Society-Unified Parkinson's Disease Rating Scale - MDS-UPDRS)(-3,05 [-4,28, -1,81], p<0,0001), Skali Ogólnego Wrażenia Zmiany Stanu w Ocenie Pacjenta (PGIC - Patients Global Impression of Change (Iloraz szans [OR - Odds Ratio]: 5,31 [2,67, 10,58], p<0,0001), oraz w ramach Skali Ogólnego Wrażenia Poprawy w Ocenie Klinicysty - Clinician Global Impression of Improvement (OR: 7,23 [3,57, 14,64], p<0,0001).

Profil bezpieczeństwa produktu ND0612 jest spójny z gruntownie udokumentowanym profilem bezpieczeństwa doustnego standardu leczenia z zastosowaniem LD/CD. Zgodnie z oczekiwaniami, ze względu na drogę podawania leku w formie ciągłego wlewu podskórnego, najczęstszymi zgłaszanymi przypadkami działań niepożądanych były miejscowe reakcje na wlew (57% dla ND0612 w porównaniu z 43% dla IR-LD/CD w okresie badania podwójnie zaślepionego i podwójnie pozorowanego). Większość takich reakcji miało łagodny przebieg. Warto podkreślić, że pacjenci z grupy objętej leczeniem z zastosowaniem produktu ND0612 rzadziej zgłaszali dyskinezy, upadki i objawy zespołu przełączenia ON/OFF niż osoby przyjmujące IR-LD/CD.

Ponadto jedynie 6% uczestników z grupy ND0612 przerwało udział w programie w okresie badania podwójnie zaślepionego i podwójnie pozorowanego, w porównaniu z 6% w grupie osób przyjmujących doustnie IR-LD/CD.

„Fluktuacje ruchowe są bardzo częstym objawem związanym z przyjmowanym doustnie LD/CD w chorobie Parkinsona, często powodując znaczne zakłócenia w codziennym życiu wraz z postępującą chorobą - powiedziała Tami Yardeni, wiceprezes wykonawcza ds. rozwoju klinicznego w NeuroDerm. - Teraz dysponujemy mocnymi dowodami na potwierdzenie dobrego profilu korzyści i ryzyka produktu ND0612. Wyniki te wykazują znaczną poprawę w zakresie fluktuacji ruchowych, jak również poprawę komfortu życia codziennego u tej wymagającej grupy pacjentów".

Analiza wyników trwającego badania BouNDless uzupełnia długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa, które uzyskano w ramach badania BeyoND ( NCT02726386 ), w tym u pacjentów objętych badaniami kontrolnymi przez okres ośmiu lat.1

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona dotyka ponad 10 milionów ludzi na świecie. Wywoływana jest powiększającym się niedoborem neuroprzekaźnika w postaci dopaminy w wyniku obumierania komórek dopaminergicznych znajdujących się w mózgu. Lewodopa jest najważniejszą terapią zastępczą stosowaną w chorobie Parkinsona, podawaną w połączeniu z inhibitorami obwodowej dekarboksylazy DOP-y (zazwyczaj z karbidopą). Doustne stosowanie lewodopy prowadzi do wahań stężenia tej substancji w osoczu krwi, z wysokimi wartościami szczytowymi i niskimi wartościami minimalnymi, które przyczyniają się do postępujących wahań klinicznych zaburzeń ruchowych uniemożliwiających wykonywanie codziennych czynności u wielu pacjentów z chorobą Parkinsona. Wraz z postępującą chorobą korekty dawek przyjmowanej doustnie lewodoby stają się coraz mniej skuteczne w kontroli zaburzeń ruchowych, pozostawiając pacjentom ograniczoną liczbę opcji leczenia, które są wysoce inwazyjne.

ND0612

ND0612 jest poddanym badaniu połączeniem substancji leczniczej i wyrobu medycznego - całodobowym ciągłym podskórnym wlewem płynnej lewodopy/karbidopy (LD/CD) stosowanym w leczeniu fluktuacji ruchowych u osób z chorobą Parkinsona (PD). Bezpieczeństwo i skuteczność produktu ND0612 są obecnie sprawdzane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration), która wyznaczyła termin realizacji wskazanych celów zgodnie z Ustawą o opłatach pobieranych od podmiotów zgłaszających do oceny leki wydawane na receptę (PDUFA- Prescription Drug User Fee Act) na drugi kwartał 2024 r.

NeuroDerm, Ltd.

NeuroDerm, Ltd., spółka z siedzibą w Izraelu, jest podmiotem zależnym należącym w całości do Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). Przyświeca jej cel ograniczenia obciążenia chorobą i poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin dzięki innowacyjnym produktom i technologiom łączącym substancje lecznicze i wyroby medyczne. NeuroDerm jest spółką zajmującą się równocześnie wyrobami farmaceutycznymi i technologiami medycznymi, opracowującą potencjalne produkty stosowane w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego w celu rozwiązania problemów związanych z aktualnie stosowanymi terapiami. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NeuroDerm, www.neuroderm.com lub na portalu LinkedIn .

Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation



Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), farmaceutyczna odnoga spółki Mitsubishi Chemical Group (MCG), jest jedną z najstarszych firm farmaceutycznych na świecie, założoną w 1678 roku. W sercu jej działalności znajdują się etyczne produkty farmaceutyczne. Siedziba MTPC znajduje się w Doshomachi, Osaka, w kolebce japońskiego przemysłu farmaceutycznego. Opieka zdrowotna jest priorytetem strategicznym polityki zarządczej spółki MCG pt. „Kształtowanie przyszłości". Misją MTPC jest „dawanie nadziei wszystkim, którzy zmagają się z chorobami". W tym celu MTPC zajmuje się obszarem chorób ośrodkowego układu nerwowego, układu odpornościowego i chorób zapalnych, cukrzycy, chorób nerek i nowotworów. MTPC koncentruje się na „medycynie precyzyjnej", aby zapewnić leki charakteryzujące się wysoką satysfakcją z leczenia poprzez identyfikację populacji pacjentów, którzy odznaczają się wysokim potencjałem skuteczność i bezpieczeństwa. MTPC opracowuje również rozwiązania uzupełniające farmakoterapię, których celem jest eliminacja konkretnych problemów pacjentów na podstawie medycyny terapeutycznej, w tym również profilaktykę chorób, opiekę zdrowotną na etapie przed wystąpieniem objawów choroby, zapobieganie nasileniu objawów i pogorszeniu rokowań. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.mt-pharma.co.jp/e/ .

Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc.





Spółka z siedzibą w Jersey City, N.J., Mitsubishi Tanabe Pharma America, Inc. (MTPA) jest podmiotem zależnym należącym w całości do amerykańskiej spółki holdingowej Mitsubishi Tanabe Pharma Holdings America, Inc., która z kolei jest kontrolowana przez Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC). Została założona przez MTPC w celu komercjalizacji produktów farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w USA. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.mt-pharma-america.com oraz na portalach Twitter , Facebook i LinkedIn .

1 S. Isaacson, i in., „Długoterminowe bezpieczeństwo ciągłego wlewu lewodopy/karbidopy ND0612: Wyniki trwającego badania BeyoND" (Long-term safety of continuous levodopa/carbidopa infusion with ND0612: Results from the ongoing BeyoND study). Plakat zaprezentowany podczas: Dorocznej Konferencji Amerykańskiej Akademii Neurologii (American Academy of Neurology Annual Meeting), 2-7 kwietnia 2022 r., Seattle, WA

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2364161/NeuroDerm_Ltd_Logo.jpg