Neuromod Devices Ltd. nomme Tom Maher au poste de directeur juridique

DUBLIN, 3 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Neuromod Devices Ltd. (Neuromod), l'entreprise mondiale de technologie médicale qui a créé le premier et unique dispositif de traitement des acouphènes approuvé par la FDA, Lenire, annonce aujourd'hui la nomination de Tom Maher au poste de directeur des affaires juridiques, avec prise d'effet au 5 juillet 2024.

M. Maher a récemment occupé les fonctions de chef des opérations, de conseiller juridique et de secrétaire général d'Amarin Pharmaceuticals Ireland, et a occupé avec succès trois postes de direction dans des sociétés cotées en bourse.

Neuromod Devices Ltd. Appoints Tom Maher as General Counsel

« J'ai le plaisir d'annoncer la nomination de Tom en tant que directeur juridique de Neuromod Devices. La vaste expérience de Tom en matière de commerce international et d'opérations d'entreprise dans le secteur des sciences de la vie sera un atout inestimable pour Neuromod Devices alors que nous continuons à redéfinir le traitement des acouphènes à l'échelle mondiale », déclare Dr Ross O'Neil, CEO fondateur de Neuromod Devices.

Tom Maher rejoint Neuromod Devices Ltd. avec plus de vingt-cinq ans d'expérience juridique et commerciale dans le secteur international des sciences de la vie, y compris la biopharmacie, la biotech et la medtech.

En tant que directeur juridique, Tom sera responsable des affaires juridiques et contractuelles, des transactions d'entreprise, de la gouvernance et de la conformité de l'entreprise Neuromod.

Commentant sa nomination, Tom déclare : « Je suis ravi d'intégrer l'équipe de direction de Neuromod alors que l'entreprise fait progresser la mise sur le marché de Lenire. Je me réjouis de travailler avec Ross et l'ensemble de l'équipe pour mener à bien les plans stratégiques ambitieux de Neuromod en 2024 et au-delà. »

La nomination de M. Maher intervient alors que Neuromod continue d'étendre la disponibilité mondiale de Lenire. Au début de cette année, l'entreprise a porté à plus de 80 le nombre de cabinets de soins auditifs et acouphéniques avec lesquels elle est partenaire aux États-Unis. Neuromod a également augmenté la disponibilité de Lenire en Europe en établissant des partenariats avec des cabinets supplémentaires en Espagne, en Italie et dans la Principauté de Monaco.

À propos de Neuromod Devices

Créé en 2010, Neuromod Devices est une entreprise internationale de technologie médicale qui possède des bureaux en Irlande et aux États-Unis. Neuromod est spécialisé dans la conception et le développement de technologies de neuromodulation pour répondre aux besoins cliniques des populations de patients mal desservies qui souffrent de maladies chroniques et incapacitantes.

La principale application de la technologie de Neuromod se situe dans le domaine des acouphènes, un domaine dans lequel Neuromod a réalisé des essais cliniques approfondis pour confirmer l'efficacité de sa plateforme de neuromodulation non invasive pour traiter ce trouble courant.

Pour plus d'informations, consultez le site www.neuromoddevices.com.

À propos de Lenire ®

Lenire® est le premier dispositif non invasif de neuromodulation bimodale pour le traitement des acouphènes dont les essais cliniques à grande échelle ont montré qu'il apaise et soulage les acouphènes.

Lenire® est certifié CE pour le traitement des acouphènes sous la supervision d'un professionnel de santé agréé en Europe et a reçu une approbation de novo de la FDA américaine.

De plus amples informations sur Lenire®, y compris une liste de fournisseurs, sont disponibles à l'adresse suivante : www.lenire.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2452089/Neuromod_Devices_Tom_Maher.jpg