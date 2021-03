Neurotechnology et TCS ont été choisis par l'UIDAI pour fournir la déduplication et l'authentification biométriques pour le programme d'identification Aadhaar en Inde

Le consortium des deux sociétés assurera la vérification des doublons et l'authentification sur la base de la biométrie des empreintes digitales, du visage et de l'iris, utilisée pour l'émission et la vérification des numéros d'identification uniques délivrés à tous les citoyens indiens

VILNIUS, Lituanie, 22 mars 2021 /PRNewswire/ -- Neurotechnologie, fournisseur de solutions basées sur l'apprentissage profond et de technologies d'identification biométrique et de reconnaissance d'objets de haute précision, et son partenaire de consortium et le soumissionnaire principal Tata Consultancy Services (TCS), une organisation mondiale de services informatiques de premier plan, ont annoncé aujourd'hui que leur consortium a été sélectionné par l'Unique Identification Authority of India (UIDAI) comme l'un des trois fournisseurs de services biométriques (BSP) pour le plus grand système d'identification biométrique du monde, Aadhaar. Le consortium fournira à l'UIDAI des services de vérification des doublons biométriques et d'authentification biométrique utilisés pour l'émission et la vérification des numéros d'identification uniques (UID) délivrés à tous les citoyens indiens.

TCS et Neurotechnology déploieront et maintiendront le nouveau système de déduplication, qui est alimenté par le sous-système d'identification biométrique automatique (ABIS) multimodal de Neurotechnology et les technologies SDK biométriques pour la reconnaissance des empreintes digitales, du visage et de l'iris. Le système de déduplication, qui est conçu pour garantir l'exactitude et l'intégrité des données biométriques, commencera à fonctionner sur la base de données existante de l'Inde, qui compte 1,3 milliard de personnes, et devrait atteindre plus de 2 milliards de personnes au cours des sept prochaines années.

« Nous sommes fiers de faire partie du plus grand programme biométrique au monde », a déclaré Antonello Mincone, responsable du développement commercial pour Neurotechnology. « C'est pour nous, une occasion unique de prouver l'ensemble des capacités, la précision, la rapidité et l'évolutivité de notre système d'identification multi-biométrique et de notre SDK - qui sont tous améliorés dans ce projet grâce à notre partenariat avec TCS, un important fournisseur de services logiciels. »

À propos de Neurotechnology

Neurotechnology est un développeur d'algorithmes et de logiciels de haute précision basés sur des réseaux neuronaux profonds et d'autres technologies liées à l'IA. La société a été lancée en 1990 à Vilnius, en Lituanie, avec l'idée maîtresse d'utiliser les réseaux neuronaux pour diverses applications, telles que l'identification biométrique des personnes, la vision par ordinateur, la robotique et l'intelligence artificielle. Depuis la première version de son système d'identification par empreintes digitales en 1991, la société a livré plus de 200 produits et mises à jour de versions. Plus de 3 000 intégrateurs de systèmes, sociétés de sécurité et fournisseurs de matériel dans plus de 140 pays intègrent les algorithmes de Neurotechnology dans leurs produits. Les algorithmes de la société ont obtenu les meilleurs résultats dans des évaluations technologiques indépendantes, notamment NIST MINEX, PFT, FRVT, IREX et FVC-onGoing. Pour plus d'informations, visitez le site www.neurotechnology.com.

À propos de Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)

Tata Consultancy Services est une société de services informatiques, de conseil et de solutions d'entreprise qui, depuis plus de 50 ans, accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leur processus de transformation. Le TCS offre un portefeuille intégré de services et de solutions d'affaires, de technologie et d'ingénierie, basé sur le conseil et la connaissance. Ces services sont fournis grâce à son modèle de livraison unique Location Independent AgileTM, reconnu comme une référence en matière d'excellence dans le développement de logiciels.

Faisant partie du groupe Tata, le plus grand groupe commercial multinational de l'Inde, TCS compte plus de 469 000 consultants parmi les mieux formés au monde, répartis dans 46 pays. La société a généré un chiffre d'affaires consolidé de 22 milliards de dollars au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020. Elle est cotée à la BSE (anciennement Bombay Stock Exchange) et à la NSE (National Stock Exchange) en Inde. La position proactive du TCS sur le changement climatique et son travail primé avec les communautés du monde entier lui ont valu de figurer dans les principaux indices de durabilité tels que le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), le MSCI Global Sustainability Index et le FTSE4Good Emerging Index. Pour plus d'informations, visitez notre site www.tcs.com.

