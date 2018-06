New Access opent kantoren in Miami om zich op de Amerikaanse markt te richten en om diens aanwezigheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te versterken

New Access, met hoofdkantoor in Genève, heeft reeds klanten die in Miami, Panama, Costa Rica, Mexico, Brazilië en op de Bahama's zijn gevestigd en voert nu consequent zijn groeiplanontwikkelingen door. Het bedrijf wil zijn sterke klantenbestand in Miami benutten om verder uit te breiden naar de Amerikaanse markt.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/709852/New_Access_Logo.jpg )



De ondersteuning voor deze uitbreiding zal worden geboden door gevestigde hulpbronnen ter plekke, die reeds goed zijn ingeburgerd in de kerngebieden van New Access, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Luxemburg.

"Miami wordt zo het centrum van onze commerciële ontwikkelingsaciviteiten met de VS en Latijns-Amerika als afzetmarkten; stuk voor stuk markten met veelbelovende groeimogelijkheden. Hierdoor kan New Access ook operationeel dichter bij zijn klanten in deze regio's blijven," aldus Daniel Chidiac, directeur Americas en vice-directeur bij New Access.

"Dit is een belangrijke mijlpaal in de expansie en groei van het bedrijf. New Access heeft een uitgebreid front-to-back pakket aan oplossingen ontwikkeld, waarmee ingespeeld wordt op de behoeften van banken en makelaars in de doelmarkten van de VS en Latijns-Amerika. We zijn erg enthousiast over deze mogelijkheid, die onze positie van internationaal marktleider zal versterken," voegde Vitus Rotzer, CEO van het bedrijf er nog aan toe.

Over New Access

New Access biedt flexibele en schaalbare, front-to-back software-oplossingen, ontworpen om te voldoen aan de specifieke vereisten van de private banking- en wealth-management branche. De oplossingen van New Access helpen bankiers om zich in een complexe en steeds veranderende omgeving te ontwikkelen, mede dankzij nieuwe digitale kanalen en eenvoudig en efficiënt aansluiting te vinden bij hun klanten.

Ons aanbod heeft betrekking op de volledige levenscyclus van klantrelaties, vanaf het openen van een rekening tot klantgegevens- en documentbeheer en het beheer van hun portfolio's:

Onboarding en Client Relationship Management (CRM), een beveiligd elektronisch documentbeheersysteem (EDMS) met LOGICAL ACCESS®, Portfolio en Order Management (PMS/OMS) met EQUALIZER®, Client Data Management met CIM en een uitgebreide Core Banking-oplossing met APSYS.

De front-to-end-oplossing van New Access BANKER'S FRONT integreert in één 360°-overzicht alle informatie, die is gekoppeld aan de klant, waaronder: onboarding-processen, documenten, portfolio's en klantgegevens.

New Access biedt professionele en individuele Managed Services aan zijn klanten, waarbij IT-systemen, evenals applicatiebeheersdiensten worden toegepast, dan wel beheerd.

New Access, met hoofdkantoor in Genève, heeft zijn oplossingen al op meer dan 180 locaties in 19 landen gemplementeerd.

Contact: Aurélie Totin, +41 58 822 92 00

SOURCE New Access