New Calling crea un nuevo océano azul para el sector de las llamadas telefónicas

BARCELONA, España, 24 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Los servicios de llamadas son la piedra angular del negocio de los operadores y ofrecen valores sociales indispensables y únicos. Hoy en día, las llamadas telefónicas siguen siendo el principal medio de comunicación en la vida cotidiana de las personas. Sin embargo, los servicios de llamadas han permanecido inalterados durante mucho tiempo y van a la zaga de las expectativas de comunicación de la gente. En el camino hacia la 5,5G, ¿cómo podemos desarrollar nuevos servicios, ofrecer a los usuarios una experiencia de voz y videollamadas más rica, mejorar la eficiencia de las comunicaciones de las empresas y crear más valores empresariales y sociales? Como el MWC 2023 está a la vuelta de la esquina, echemos un vistazo a la nueva solución de llamadas desarrollada por Huawei.

Mejora de las llamadas de voz y vídeo para una comunicación inteligente e interactiva

La comunicación a través de llamadas es una forma fundamental y fácil de transmitir información, no sólo para los particulares, sino también para las empresas. Si se pueden añadir funciones auxiliares a las llamadas, la eficacia de la comunicación mejorará mucho, sobre todo para grupos de usuarios especiales, como ancianos y personas con problemas de audición. Los usuarios particulares esperan proteger su intimidad, expresarse durante las videollamadas y disfrutar de un proceso de llamada interactivo y divertido. Los usuarios empresariales esperan completar las transacciones con una simple llamada telefónica, y que sus clientes no tengan que descargarse ninguna aplicación ni pasar por procesos complejos como el registro y la autenticación, lo que mejorará la eficiencia de las operaciones.

3GPP completó la normalización en marzo de 2020 e introdujo la tecnología de canal de datos (DC) sobre los canales de voz y vídeo. En diciembre de 2021, el 3GPP inició el proyecto Next Generation Real Time Communication (NG-RTC) en R18 y aclaró además que el IMS DC adopta un plano de control y de medios separado. Esto promueve el desarrollo de New Calling.

Huawei colabora con los principales operadores para aplicar innovaciones conjuntas. Redefinen los servicios de llamadas tradicionales con capacidades ultra HD, inteligentes e interactivas, y transforman el teclado de marcación de una simple herramienta de comunicación a una entrada que puede crear infinitos valores. Los individuos pueden expresar su personalidad; las empresas pueden mejorar la eficiencia de las operaciones; los operadores pueden monetizar rápidamente el tráfico de cada llamada.

La captación de "usuarios amigables" es un paso clave para el uso comercial de las nuevas llamadas

En enero de 2023, China Mobile y Huawei iniciaron conjuntamente el reclutamiento de "usuarios amigables" en las provincias de Zhejiang, Jiangsu y Guangdong para servicios de New Calling como traducción en tiempo real, llamadas divertidas y llamadas de voz visualizadas. Se trata de un paso clave para el uso comercial de New Calling y marcará el comienzo de una nueva era de comunicación para 1.000 millones de usuarios de telefonía móvil.

Llamadas de voz visualizadas: Los usuarios individuales pueden definir sus avatares personales para transmitir emociones y mostrar su personalidad durante las llamadas de voz, y las empresas pueden adaptar sus propias imágenes de promoción.

Llamadas divertidas: Los usuarios pueden utilizar funciones como sustituciones de fondo, avatares basados en RA y emojis controlados por voz/gesto durante las videollamadas, lo que hace que las llamadas sean divertidas e interactivas.

Traducción en tiempo real: Este servicio puede superponer la traducción de idiomas y fuentes de gran tamaño en las pantallas de los teléfonos móviles durante las llamadas, lo que ayuda a las personas mayores y con problemas de audición a romper las barreras de comunicación.

New Calling desbloquea un enorme mercado para el sector de las llamadas

New Calling ayuda a los operadores a desbloquear un mercado de llamadas valorado en cientos de miles de millones de dólares. Al mejorar las llamadas de voz y vídeo, los operadores pasan a beneficiarse de contenidos de alta calidad en lugar de las tradicionales llamadas unidimensionales. Desde el enriquecimiento de la comunicación entre particulares hasta la potenciación de las industrias, New Calling amplía los límites del servicio y permite a los servicios de llamadas continuar el viaje hacia 5,5G.

El MWC 2023 se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España. Huawei dará a conocer la solución New Calling y mostrará los servicios de New Calling. Para desarrollar New Calling, esperamos que más socios, incluyendo organizaciones de la industria, operadores, vendedores de equipos, vendedores de terminales y chips, y productores de contenido, puedan hacer esfuerzos colectivos para construir el ecosistema de New Calling y promover el desarrollo y la prosperidad de la industria de New Calling, logrando un futuro en el que todos ganen.

