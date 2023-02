New Calling crée un tout nouvel océan bleu pour l'industrie des appels téléphoniques

BARCELONE, Espagne, 25 février 2023 /PRNewswire/ -- Les services d'appel sont la pierre angulaire de l'activité des opérateurs et offrent des valeurs sociales indispensables et uniques. Aujourd'hui, les appels téléphoniques restent le principal moyen de communication dans la vie quotidienne des gens. Cependant, les services d'appel sont restés inchangés pendant une longue période et sont en retard sur les attentes des gens en matière de communication. Dans le voyage vers la 5.5G, comment pouvons-nous développer de nouveaux services, offrir aux utilisateurs une expérience d'appel vocal et vidéo plus riche, améliorer l'efficacité de communication des entreprises et créer plus de valeurs commerciales et sociales ? Alors que le MWC 2023 approche à grands pas, jetons un coup d'œil à la solution New Calling développée par Huawei.

Faire évoluer les appels vocaux et vidéo vers une communication intelligente et interactive

La communication par appels est un moyen fondamental et facile de transmettre des informations, non seulement pour les individus mais aussi pour les entreprises. Si des fonctions auxiliaires peuvent être ajoutées aux appels, l'efficacité de la communication sera grandement améliorée, en particulier pour les groupes d'utilisateurs spéciaux, tels que les personnes âgées et les malentendants. Les utilisateurs individuels espèrent pouvoir protéger leur vie privée, s'exprimer pendant les appels vidéo et profiter d'un processus d'appel interactif amusant. Les utilisateurs professionnels espèrent pouvoir effectuer des transactions par un simple appel téléphonique, et leurs clients n'ont pas besoin de télécharger d'applications ou de passer par un processus complexe tel que l'enregistrement et l'authentification, ce qui améliore l'efficacité des opérations.

Le 3GPP a achevé la normalisation en mars 2020 et a introduit la technologie Data Channel (DC) en plus des canaux voix et vidéo. En décembre 2021, le 3GPP a lancé le projet Next Generation Real Time Communication (NG-RTC) dans la R18 et a précisé que l'IMS DC adopte un plan de contrôle et un plan média séparés. Cela favorise le développement de New Calling.

Huawei travaille avec les principaux opérateurs pour mettre en œuvre des innovations communes. Ils redéfinissent les services d'appel traditionnels avec des capacités ultra-HD, intelligentes et interactives, et transforment le clavier téléphonique d'un simple outil de communication en une entrée qui peut créer des valeurs infinies. Les individus peuvent exprimer leur personnalité, les entreprises peuvent améliorer l'efficacité de leurs opérations et les opérateurs peuvent rapidement monétiser le trafic de chaque appel.

Le recrutement d'un « utilisateur convivial » est une étape clé de l'utilisation commerciale des nouvelles techniques d'appel

En janvier 2023, China Mobile et Huawei ont lancé conjointement le recrutement d'« utilisateurs conviviaux » dans les provinces de Zhejiang, Jiangsu et Guangdong pour les services de New Calling, tels que la traduction en temps réel, les appels amusants et les appels vocaux visualisés. Il s'agit d'une étape clé pour l'utilisation commerciale de New Calling, qui ouvrira une nouvelle ère de communication pour un milliard d'utilisateurs mobiles.

Appels vocaux visualisés : Les utilisateurs individuels peuvent définir leurs avatars personnels pour transmettre des émotions et afficher leur personnalité pendant les appels vocaux, et les entreprises peuvent personnaliser leurs propres images de promotion.

Appels amusants : Les utilisateurs peuvent utiliser des fonctions telles que le remplacement de l'arrière-plan, des avatars basés sur la réalité virtuelle et des émojis contrôlés par la voix et la gestuelle pendant les appels vidéo, ce qui rend les appels amusants et interactifs.

Traduction en temps réel : Ce service peut superposer une traduction linguistique et une grande police sur les écrans des téléphones portables pendant les appels, ce qui aide les personnes âgées et les malentendants à faire tomber les barrières de la communication.

New Calling débloque un énorme marché pour l'industrie des appels téléphoniques

New Calling aide les opérateurs à débloquer un marché d'appels qui représente des centaines de milliards de dollars. En améliorant les appels vocaux et vidéo, les opérateurs passent à des contenus de haute qualité au lieu des traditionnels appels téléphoniques unidimensionnels. Qu'il s'agisse d'enrichir la communication entre les individus ou de donner du pouvoir aux industries, New Calling repousse les limites du service et permet aux services d'appel de poursuivre le voyage vers la 5.5G.

Le MWC 2023 se tiendra du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei lancera la solution New Calling et présentera les services New Calling. Pour développer New Calling, nous espérons que davantage de partenaires, y compris les organisations de l'industrie, les opérateurs, les vendeurs d'équipements, les vendeurs de terminaux et de puces, et les producteurs de contenu, pourront faire des efforts collectifs pour construire l'écosystème New Calling et promouvoir le développement et la prospérité de l'industrie New Calling, en réalisant un avenir gagnant-gagnant.

