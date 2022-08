New York, New York - Alpha Variance Solutions, LLC annonce l'enregistrement de notre GmbH à Düsseldorf, en Allemagne

DÜSSELDORF, Allemagne, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- Alpha Variance Solutions, LLC est ravie d'annoncer l'enregistrement et le lancement de notre GmbH à Düsseldorf, en Allemagne. Après avoir œuvré et servi nos clients de l'UE en tant que succursale au cours des deux dernières années, nous donnons suite à notre engagement envers le marché allemand et sa main-d'œuvre talentueuse.

Yuanming Chu, président a déclaré : « Alpha Variance Solutions GmbH, est une nouvelle étape dans le plan de notre entreprise pour ajouter de la valeur à l'écosystème Microsoft Partner en élargissant notre portée et nos services dans l'UE. Nous visons l'international en opérant à l'échelle locale. »

Notre GmbH continuera à proposer son expertise internationale dans les secteurs des services professionnels, de la vente au détail, de la fabrication et des OSBL en Allemagne. Nos services seront adaptés aux marchés locaux et fournis par des professionnels de notre équipe internationale et du personnel local. Nous sommes impatients d'offrir nos services Microsoft Partner complets.

De plus, nous sommes fiers d'annoncer que M. Jan Schmitz devient notre nouveau gestionnaire de prestation de services pour l'UE. M. Schmitz dispose d'années d'expérience en déploiement international de Microsoft, en gestion de projet, en construction d'équipes et en développement commercial. Nos clients bénéficieront de ses connaissances techniques et fonctionnelles ainsi que de son expérience.

Veuillez contacter M. Schmitz à l'adresse suivante : [email protected] ou Mme Zoe Abulzahab, notre directrice du marketing et de la durabilité pour l'UE, à l'adresse suivante : [email protected] , en Allemagne.

AVS est un partenaire ERP Gold et un fournisseur de solutions cloud direct avec des bureaux à New York aux États-Unis, à Düsseldorf en Allemagne et un centre d'assistance DevOps complet à Bangalore, en Inde.

Alpha Variance Solutions GmbH propose des services d'implémentation de solutions Microsoft Dynamics 365, d'octroi de licences, d'applications métier, d'IA, de déploiement d'infrastructures Azure, de migration cloud, de Modern Workplace, d'assistance, de DevOps, de change management, de conseil, de sauvetage de projet et de formations.

À propos d'Alpha Variance Solutions : Alpha Variance Solutions est une entreprise basée à New York, appartenant à une femme. AVS a été fondée en 2015 après une décennie passée à fournir des prestations de services à des clients du classement Fortune 500. Alpha Variance Solutions a été créé pour répondre au besoin le plus courant et le plus simple des clients de cette industrie : disposer d'un partenaire qui écoute et peut guider ses clients grâce à une stratégie de mise en œuvre bien planifiée et exécutée. En tant que partenaire Microsoft, nous nous concentrons sur la fourniture de solutions innovantes qui résolvent les problèmes de nos clients. Notre méthodologie d'engagement de base repose sur la flexibilité et des livrables de qualité.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1739180/Alpha_Variance_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Alpha Variance Solutions