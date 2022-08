New York, New York - Alpha Variance Solutions, LLC gibt die Eintragung unserer GmbH in Düsseldorf, Deutschland, bekannt

DÜSSELDORF, Deutschland, 8. August 2022 /PRNewswire/ -- Alpha Variance Solutions, LLC freut sich, die Eintragung und den Start unserer GmbH in Düsseldorf, Deutschland, bekannt zu geben. Nachdem wir in den letzten zwei Jahren unsere Kunden in der EU als Niederlassung betreut haben, setzen wir unser Engagement auf dem deutschen Markt mit seinen talentierten Arbeitskräften fort.

Yuanming Chu, Präsident - „Alpha Variance Solutions GmbH ist ein weiterer Schritt in dem Plan unseres Unternehmens, durch die Erweiterung unserer Reichweite und Dienstleistungen in der EU einen Mehrwert für das Microsoft Partner Eco-System zu schaffen. Wir werden global, indem wir lokal vertreten sind."

Unsere GmbH wird weiterhin unsere globale Expertise in den Bereichen Professional Services, Retail, Manufacturing und NPOs nach Deutschland bringen. Unsere Dienstleistungen werden auf die lokalen Märkte zugeschnitten und von Fachleuten aus unserem globalen Team und lokalen Mitarbeitern erbracht. Wir freuen uns darauf, Ihnen unsere umfassenden Microsoft Partner Dienstleistungen anbieten zu können.

Außerdem sind wir stolz darauf, dass Herr Jan Schmitz unser neuer EU Delivery Manager ist. Herr Schmitz verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen globale Microsoft-Implementierung, Projektmanagement, Teambildung und Geschäftsentwicklung. Unsere Kunden werden von seinem technischen und funktionalen Wissen und auch von seiner Erfahrung profitieren.

Bitte kontaktieren Sie Herrn Schmitz unter [email protected] oder Frau Zoe Abulzahab, unsere EU Marketing & Sustainability Managerin unter [email protected] in Deutschland.

AVS ist ein Gold-ERP-Partner und direkter CSP-Anbieter mit Niederlassungen in New York, USA, Düsseldorf, Deutschland und einem kompletten DevOps-Support-Center in Bangalore, Indien.

Alpha Variance Solutions GmbH bietet Microsoft Dynamics 365 Implementierung, Lizenzierung, Geschäftsanwendungen, KI, Azure Infrastruktur, Cloud Migration, Modern Workplace, Support Services, DevOps, Change Management, Beratung, Projektrettung und Schulungsdienstleistungen an.

Informationen zu Alpha Variance Solutions: Alpha Variance Solutions ist ein von Frauen geführtes Unternehmen mit Sitz in New York. AVS wurde 2015 gegründet, nachdem es ein Jahrzehnt lang erfolgreich Implementierungsdienste für Fortune-500-Kunden geleistet hatte. Alpha Variance Solutions wurde ins Leben gerufen, um das häufigste und grundlegendste Bedürfnis in dieser Branche zu befriedigen: einen Partner, der zuhört und Kunden durch einen gut geplanten und gut ausgeführten Implementierungspfad führen kann. Als Microsoft-Partner konzentrieren wir uns auf die Bereitstellung innovativer Lösungen, die unseren Kunden bei der Bewältigung ihrer Aufgaben helfen. Unser zentrales Engagement basiert auf Flexibilität und auf der Qualität der Ergebnisse.

