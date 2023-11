Newgen classé dans le Magic Quadrant™ d'octobre 2023 de Gartner® pour les plateformes d'applications d'entreprise à bas code pour la quatrième fois consécutive

Newgen a été identifié comme un acteur spécialisé sur la base de sa capacité d'exécution et de l'exhaustivité de sa vision.

NEW DELHI, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Newgen Software, fournisseur mondial de plateformes de transformation numérique , a été distingué dans le rapport 2023 Magic Quadrant™ de Gartner® pour les plateformes d'applications d'entreprise à bas code . Newgen se positionne en tant qu'acteur spécialisé pour la quatrième fois consécutive. Le rapport a analysé 17 fournisseurs de plateformes d'applications à bas code .

Selon Gartner, « les plateformes d'applications à bas code (LCAP) sont utilisées pour développer et exécuter rapidement des applications personnalisées en faisant abstraction et en minimisant l'utilisation des langages de programmation. Les LCAP d'entreprise sont un sous-ensemble de ce marché qui cible un plus grand nombre de développeurs, en particulier les développeurs d'entreprise, et offre des fonctions essentielles pour la livraison et la maintenance d'applications dans les moyennes et grandes entreprises. Les LCAP constituent la base d'un large éventail de types d'applications, de composants d'applications et d'automatisation des processus. »

« Être agile et axé sur le client a toujours été la priorité de Newgen. Nous pensons que cette reconnaissance de Gartner valide nos efforts constants pour permettre aux entreprises d'automatiser des processus commerciaux complexes et de gérer le contenu à grande échelle. Newgen a été à l'avant-garde de la modernisation des piles technologiques, en tirant parti d'outils et de cadres innovants tels que l'IA générative, OpenAPI, les microservices et les interfaces utilisateur (IU) intuitives. Ces investissements nous ont permis de rendre le développement d'applications plus rapide et plus intelligent, en répondant aux besoins évolutifs des entreprises dans un paysage numérique en mutation rapide », a commenté Virender Jeet, PDG de Newgen Software.

Avertissement : Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner et Magic Quadrant est une marque de commerce déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et est utilisée aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

À propos de Newgen Software Technologies Limited

Newgen est le principal fournisseur d'une plateforme de transformation numérique unifiée avec des capacités natives d' automatisation des processus , de services de contenu , de gestion de la communication et d' IA/ML . À l'échelle mondiale, les entreprises prospères s'appuient sur la célèbre plateforme d'application low code de Newgen pour développer et déployer sur le cloud des applications commerciales complexes axées sur le contenu et attrayantes pour les clients. De l'intégration aux demandes de service, en passant par le crédit et l'approbation, et pour de nombreux autres cas d'utilisation dans tous les secteurs d'activité, Newgen permet de simplifier les choses avec rapidité et agilité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.newgensoft.com

