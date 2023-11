Newgen é reconhecida no relatório do Gartner® Magic Quadrant™ de outubro de 2023 por plataformas corporativas de aplicações low-code pela quarta vez consecutiva

A Newgen foi identificada como umPlayer de Nicho com base em sua capacidade de execução e abrangência de visões.

NOVA DELI, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Newgen Software, uma fornecedora global de plataforma de transformação digital, foi reconhecida no relatório do Gartner ® Magic Quadrant™ de 2023 para plataformas corporativas de aplicações low-code. A Newgen foi posicionada como um Player de Nicho pela quarta vez consecutiva. O relatório analisou 17 provedores de plataformas de aplicações low-code.

De acordo com o Gartner, " as plataformas de aplicações low-code (LCAPs) são utilizadas para desenvolver e executar rapidamente aplicações customizadas, abstraindo e minimizando o uso de linguagens de programação. Os Enterprise LCAPs é um subconjunto deste mercado que tem como alvo uma gama mais ampla de personas de desenvolvedores, especialmente desenvolvedores corporativos, e fornece recursos essenciais para a entrega e manutenção de aplicações em organizações de médio e grande porte. As LCAPs são a base para uma ampla gama de tipos de aplicações, componentes de aplicações e automação de processos".

"Ser ágil e focado no cliente sempre foi a prioridade da Newgen. Acreditamos que este reconhecimento da Gartner valida ainda mais os nossos esforços consistentes para capacitar as organizações com a automação de processos de negócios complexos e gerenciamento de conteúdo em escala. A Newgen está na vanguarda da modernização das pilhas de tecnologia, aproveitando ferramentas e estruturas inovadoras como IA generativa, OpenAPI, microsserviços e interfaces de usuário intuitivas (UI). Esses investimentos nos permitiram tornar o desenvolvimento de aplicações mais rápido e inteligente, atendendo às necessidades em evolução das empresas em um cenário digital em rápida mudança", afirmou Virender Jeet, CEO da Newgen Software.

Isenção de Responsabilidade: O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologias a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outras designações. as publicações da pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisas da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações factuais. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

O GARTNER é uma marca registrada e a marca de serviço da Gartner and Magic Quadrant é uma marca registrada do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e foi usada neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Newgen Software Technologies Limited

A Newgen é a principal fornecedora de uma plataforma unificada de transformação digital com automação de processos nativos, serviços de conteúdo, gerenciamento de comunicações e recursos de IA/AM. Globalmente, as empresas bem-sucedidas confiam na plataforma de aplicações low-code da Newgen, reconhecidas pelo setor para desenvolver e implementar aplicativos comerciais complexos, orientados por conteúdo e envolventes para o cliente na nuvem. Desde integração até solicitações de serviço, empréstimo até subscrição e para muitos outros casos de uso em todos os setores, a Newgen é simples com velocidade e agilidade.

