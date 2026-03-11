Newgen lleva a cabo una sesión de debate ejecutiva de alto impacto en Guyana para dar forma al futuro de la inteligencia de decisiones basada en IA

GEORGETOWN, Guyana, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Newgen Software, proveedor mundial de una plataforma de transformación digital unificada que prioriza la IA, organizó con éxito una exclusiva sesión de debate ejecutiva sobre "La capa de decisión de IA para escalar la velocidad y la confianza" en Marriott, Georgetown, que reunió a algunos de los líderes de banca y de seguros más influyentes de Guyana. El foro a puerta cerrada, dirigido por colegas, reunió a los principales ejecutivos de nivel de directores de Experiencia del Cliente (CXO) del país para una conversación centrada en cómo la inteligencia de decisiones basada en IA puede transformar los servicios financieros en medio de un panorama de mercado en rápida evolución.

Newgen Hosted Executive Roundtable in Guyana

Con las crecientes expectativas de los clientes y los marcos regulatorios, las instituciones financieras de Guyana buscan ofrecer una incorporación al instante, decisiones crediticias más rápidas, un servicio de políticas sin problemas y procesos totalmente rastreables y listos para el regulador. Los debates se centraron en unificar la inteligencia de contenido, de comunicación y de datos para crear una sola capa de decisión que impulse la precisión, la transparencia y la velocidad. En la sesión de debate se analizó cómo se pueden cumplir estos imperativos al integrar la inteligencia en los pilares fundamentales de las experiencias de los clientes.

Además, los participantes reflexionaron sobre los desafíos únicos de la región, incluida la necesidad de una respuesta crediticia más rápida, mejor visibilidad de la cartera, menor fuga de riesgos y mayor confianza de los clientes. Alineada con la visión estratégica del Gobierno para una "Guyana Digital", el debate también destacó el creciente mandato para que los bancos comerciales amplíen la inclusión financiera al ofrecer apertura de cuentas en línea, creación de préstamos digitales y pagos electrónicos sin problemas. La reciente finalización fundacional del sistema nacional de pagos (NPS) fue reconocida como un hito importante en el avance del ecosistema financiero digital del país, lo que promueve una adopción más amplia de las plataformas de pago digital y tecnología financiera. Los oradores enfatizaron la creciente responsabilidad de los líderes institucionales financieros de defender marcos digitales seguros y preparados para el futuro que mantengan a sus organizaciones relevantes, competitivas y resilientes a medida que Guyana avanza hacia una economía moderna e inclusiva.

Randir Ramkissoon y Shawn Gurcharran, del Banco de Guyana para el Comercio y la Industria (GBTI), compartieron perspectivas de primera línea sobre los desafíos y oportunidades de la transformación digital dentro del sector bancario de Guyana.

Manish Kumar Dugar, director de Cuentas Estratégicas de Newgen en la región, expresó su opinión sobre la importancia del evento y afirmó: "La inteligencia de decisiones basada en la IA no es solo una aspiración, es un imperativo estratégico. Los líderes financieros actuales están atravesando las crecientes expectativas de los clientes y los complejos panoramas regulatorios; en esta sesión de debate, examinamos de manera conjunta cómo una toma de decisiones más inteligente puede impulsar la velocidad, el control y la confianza de manera simultánea".

Newgen reafirmó su compromiso de apoyar el ecosistema financiero de Guyana mediante compromiso continuo, el desarrollo de capacidades y los futuros foros de liderazgo seleccionados centrados en acelerar la transformación impulsada por IA en toda la región. La sesión concluyó con un almuerzo y bebidas con el fin de establecer contactos, promover una colaboración más profunda e intercambiar conocimientos sobre el sector.

