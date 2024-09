NewPhotonics présente l'émetteur-récepteur sur puce NPG102 pour les modules optiques basés sur DSP conçus pour l'interconnexion des centres de données de l'ère IA à 1,6 Tbps

L'émetteur-récepteur optique avec lasers intégrés permet d'innover en matière d'émetteurs-récepteurs tout-optique dans l'infrastructure de réseau et de calcul

TEL AVIV, Israël, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- NewPhotonics Ltd, leader des technologies photoniques intégrées avancées, a présenté aujourd'hui son émetteur-récepteur sur puce (TOC) PIC NPG102 à 1,6 Tbps pour les modules émetteurs-récepteurs optiques basés sur DSP. Le NPG102 TOC offre des communications de données à faible latence avec une faible consommation d'énergie et une perte de canal réduite pour répondre aux demandes croissantes de traitement des clusters d'IA sur l'infrastructure des centres de données.

La puce retournée (flip chip) optimisée intègre un canal octal, des lasers accordables automatiquement et une modulation PAM4 de 224 Gbps offrant une bande passante agrégée de 1,6 Tbps avec une transmission électrique à optique. L'ADC/DAC interne prend en charge le contrôle et la surveillance des canaux dans un packaging avec surveillance de la température sur la puce pour une faible consommation d'énergie de 2,9 W.

Les lasers intégrés améliorent le temps de mise sur le marché des modules

Conçus pour des modules OSFP enfichables, les lasers et modulateurs intégrés de manière monolithique améliorent l'intégration des systèmes grâce à l'alignement laser au niveau de la tranche et à la modulation directe intégrée. Cet avantage supplémentaire de l'innovation tout-optique dans la conception de la puce de l'émetteur-récepteur se traduit par une accélération de la maturité du rendement de fabrication des OEM et du délai de mise sur le marché pour la livraison des modules d'émetteur-récepteur.

« Alors que les centres de données du monde entier s'efforcent d'accélérer les améliorations de l'infrastructure qui renforcent les performances de charge de travail de l'IA, l'ensemble de la chaîne de valeur recherche des solutions progressives qui offrent un traitement des données plus rapide et plus efficace sur le plan énergétique », a déclaré Doron Tal, vice-président senior et directeur général d'Optical Connectivity. « Notre feuille de route en matière d'innovation tout-optique pour le NPG102 des modules basés sur DSP à 1,6 Tbps place les centres de données sur la voie de la connectivité optique à faible consommation d'énergie et à plus grande capacité au cours de cette décennie. »

L'émetteur-récepteur sur puce PIC NPG102 de NewPhotonics pour l'échantillonnage de modules émetteurs-récepteurs basés sur DSP sera disponible au deuxième trimestre 2025.

À propos de NewPhotonics

NewPhotonics est un semi-conducteur sans usine qui conçoit, développe et fabrique des solutions de circuits intégrés photoniques (PIC) pour les communications optiques des centres de données de l'ère IA. Notre famille intégrée d'émetteurs-récepteurs sur puce PIC NPG102 offre une faible latence et une puissance réduite dans les modules émetteurs-récepteurs optiques pour une connectivité tout-optique. Les innovations de l'entreprise dans le domaine de la photonique du silicium font tomber les barrières de vitesse, d'énergie et de distance des E/S optiques dans un nouveau paradigme tout optique. NewPhotonics, basée à Tel Aviv, en Israël, est une société privée et financée. Pour plus d'informations, consultez le site www.newphotonics.com

