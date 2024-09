NewPhotonics stellt NPG102 Transmitter-on-Chip für DSP-basierte optische Module für Rechenzentrumsverbindungen der KI-Ära mit 1,6 Tbps

Optischer Kopftransmitter mit integrierten Lasern ermöglicht innovative volloptische Transceiver in Netzwerk- und Computerinfrastrukturen

TEL AVIV, Israel, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- NewPhotonics Ltd., ein führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher integrierter Photonentechnologien, hat heute seinen NPG102 PIC Transmitter on Chip (TOC) mit 1,6Tbps für DSP-basierte optische Transceivermodule vorgestellt. Der NPG102 TOC bietet eine Datenkommunikation mit geringer Latenzzeit bei niedrigem Stromverbrauch und reduziertem Kanalverlust, um die steigenden Anforderungen an die KI-Cluster-Verarbeitung in der Rechenzentrumsinfrastruktur zu erfüllen.

Der optimierte Flip-Chip integriert einen oktalen Kanal, automatisch abstimmbare Laser und 224 Gbps PAM4-Modulation mit einer aggregierten Bandbreite von 1,6 Tbps bei elektrischer und optischer Übertragung. Interner ADC/DAC unterstützt Kanalsteuerung und -überwachung in einem einzelnen Gehäuse mit On-Chip-Temperaturüberwachung bei einer geringen Leistungsaufnahme von 2,9 W.

Integrierte Laser verkürzen die Markteinführungszeit des Moduls

Die monolithisch integrierten Laser und Modulatoren sind für steckbare OSFP-Module konzipiert und verbessern die Systemintegration durch Laserausrichtung auf Wafer-Ebene und integrierte Direktmodulation. Dieser zusätzliche Vorteil der volloptischen Innovation im Transceiver-Chipdesign führt zu einer schnelleren Reife für die OEM-Fertigung und einer schnelleren Markteinführung der Transceiver-Module.

„Da Rechenzentren weltweit bestrebt sind, ihre Infrastruktur zu verbessern, um die Leistung von KI-Arbeitslasten zu steigern, sucht die gesamte Wertschöpfungskette nach fortschrittlichen Lösungen, die eine schnellere und energieeffizientere Datenverarbeitung ermöglichen", so Doron Tal, Senior Vice President und General Manager von Optical Connectivity. „Unsere All-Optics-Innovations-Roadmap für den NPG102 für DSP-basierte Module mit 1,6 Tbps versetzen Rechenzentren in diesem Jahrzehnt in die Lage, optische Konnektivität mit höherer Kapazität und geringerem Stromverbrauch bereitzustellen."

Der PIC-Transmitter-on-Chip NPG102 von NewPhotonics für DSP-basierte Transceivermodule wird ab dem zweiten Quartal 2025 verfügbar sein.

Informationen zu NewPhotonics

NewPhotonics ist ein Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigungsstätte, das photonische integrierte Schaltungen (PIC) für die optische Kommunikation in Rechenzentren der KI-Ära entwickelt und herstellt. Unsere integrierte NPG102 PIC-Transmitter-on-Chip-Familie bietet niedrige Latenzzeiten und einen reduzierten Stromverbrauch in optischen Transceivermodulen für rein optische Konnektivität. Die Innovationen des Unternehmens im Bereich Silizium-Photonik durchbrechen die Geschwindigkeits-, Energie- und Entfernungsbarrieren für optische E/A-Signale in einem neuen, rein optischen Umfeld. NewPhotonics mit Sitz in Tel Aviv, Israel, befindet sich in privater Hand und wird von einem Fonds finanziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.newphotonics.com

