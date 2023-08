Newton Cinema annonce son prochain film : PARADISE

LOS ANGELES, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Newton Cinema annonce son quatrième film, « PARADISE » et en dévoile l'affiche. Le film est réalisé par Prasanna Vithanage, lauréate de plus de 35 prix internationaux et nationaux. Le célèbre cinéaste indien Mani Ratnam présentera le film sous la bannière de Madras Talkies.

Newton Cinema Announces Their Next Film 'PARADISE'

« PARADISE » est en anglais, en malayalam, en tamoul, en hindi et en singhalais. Le film met en vedette Roshan Mathew, Darshana Rajendran, Shyam Fernando et Mahendra Perera. Le cinéaste, Rajeev Ravi, est le lauréat de plusieurs prix de meilleur réalisateur et compte plus de 40 films à son actif, dont Gangs of Wasseypur et Liar's Dice. Le chef monteur, Sreekar Prasad, est le lauréat du Limca Book of Records et peut faire valoir un portfolio de plus de 600 films, dont « RRR » et « Ponniyin Selvan ». L'ingénieur du son, Tapas Nayak, est connu pour ses contributions dans des films notables, dont Lagaan, nommé aux Oscars. Le directeur artistique, 'K' (Krishna Kumar), a composé la musique de plus de 30 films.

Anto Chittilappilly, producteur et PDG de Newton Cinema, a exprimé son admiration pour l'art de la narration dont Prasanna Vithanage a fait preuve et ne doute pas que les spectateurs seront captivés par ce thriller extraordinaire. Anto Chittilappilly a déclaré : « 'PARADISE' est un mélange parfait de génie artistique et de divertissement commercial, et qui doit être vu sur grand écran ».

La filmographie de Newton Cinema comprend des titres tels que 'LALANNA SONG' de Megha Ramaswamy, 'KISS' de Varun Grover et 'FAMILY' de Don Palathara. 'LALANNA'S SONG' a été créé à IFFLA, Los Angeles, et a reçu une mention spéciale. 'KISS' présenté au NYIFF, à New York, a décroché la distinction de meilleur réalisateur au BISFF, à Bangalore, et a remporté le prix du meilleur court métrage à Tasveer, à Seattle. Avec sa première à l'IFFR, à Rotterdam, 'FAMILY' a remporté le prix du meilleur film de la HFF, en Turquie, récoltant ensuite les nominations pour le meilleur film et pour le meilleur réalisateur à l'IFFM, à Melbourne.

À propos de Newton Cinema

Fondée en 2020 par Anto Chittilappilly et Sanita Chittilappilly, Newton Cinema est une société de production cinématographique d'envergure internationale, dédiée à la conservation d'histoires extraordinaires qui défient les normes sociales et inspirent un changement positif. En amplifiant les voix des marginalisés, Newton Cinema favorise l'inclusion, défend les principes d'humanité et s'efforce de créer un monde plus pacifique. Profondément engagée dans la durabilité, Newton Cinema promeut les transformations sociales, environnementales et économiques pour l'avenir. Newton Cinema possède des bureaux à Los Angeles, Boston, San Francisco, Mumbai et Kochi.

