Newton Cinema anuncia seu próximo filme "PARADISE"

LOS ANGELES, 28 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- ANewton Cinema anuncia seu quarto filme, "PARADISE", acompanhado pela revelação de seu cartaz de inédito. O filme é dirigido por Prasanna Vithanage, vencedor de mais de 35 prêmios internacionais e nacionais. O célebre cineasta indiano Mani Ratnam apresentará o filme sob a bandeira da Madras Talkies.

"PARADISE" está nos idiomas inglês, malaio, tâmil, hindi e sinhala. O filme conta com o elenco de Roshan Mathew, Darshana Rajendran, Shyam Fernando e Mahendra Perera. O diretor de fotografia é Rajeev Ravi, vencedor de vários prêmios de Melhor Diretor de Fotografia e com mais de 40 filmes, incluindo "Gangs of Wasseypur" e "Liar's Dice". O editor é Sreekar Prasad, vencedor do prêmio Limca Book of Records, com um portfólio de mais de 600 filmes, incluindo "RRR" e "Ponniyin Selvan". O designer de som é Tapas Nayak, conhecido por suas contribuições em filmes notáveis, incluindo o indicado ao Oscar "Lagaan". O diretor musical é "K" (Krishnakumar), que já fez mais de 30 filmes.

Anto Chittilappilly, produtor e CEO da Newton Cinema, expressou sua admiração pela narrativa magistral de Prasanna Vithanage, observando que os espectadores serão cativados por este suspense extraordinário. Chittilappilly afirmou: "PARADISE é uma combinação perfeita de brilhantismo artístico e entretenimento comercial, exigindo que seja experimentado na tela grande".

A filmografia da Newton Cinema abrange títulos como "LALANNA'S SONG", dirigido por Megha Ramaswamy, "KISS", dirigido por Varun Grover, e "FAMILY", de Don Palathara. "LALANNA'S SONG" estreou no IFFLA, Los Angeles, e foi honrado com uma menção especial. "KISS" foi apresentado no NYIFF, Nova York, conquistando o prêmio de Melhor Diretor no BISFF, Bangalore, e garantindo o prêmio de Melhor Narrativa Curta no Tasveer, Seattle. Com sua estreia no IFFR, Roterdã,"FAMILY" ganhou o prêmio de Melhor Filme do HFF, Turquia, e, em seguida, recebeu indicações para Melhor Filme e Melhor Diretor no IFFM, Melbourne.

Sobre a Newton Cinema

Fundada em 2020 por Anto Chittilappilly e Sanita Chittilappilly, a Newton Cinema se destaca como uma empresa global de produção de filmes, dedicada a criar histórias extraordinárias que desafiam as normas sociais e inspiram mudanças positivas. Ao ampliar as vozes dos marginalizados, a Newton Cinema promove a inclusão, defende a humanidade e luta por um mundo mais pacífico. Profundamente comprometida com a sustentabilidade, a Newton Cinema promove transformações sociais, ambientais e econômicas para o futuro. A Newton Cinema opera escritórios em Los Angeles, Boston, São Francisco, Bombaim e Cochim.

FONTE Newton Cinema

