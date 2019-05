Nexen Tire anuncia a inauguração de 'THE NEXEN univerCITY', o Instituto Central de Pesquisas da Nexen

Instalada no Complexo Industrial de Magok, em Seul, a Nexen Tire investiu ao longo de dois anos KRW 200 bilhões para desenvolver 'THE NEXEN univerCITY' – uma construção de mais de 57.000 metros quadrados com oito andares superiores e dois subterrâneos – que inclui os complexos de pesquisa e empresarial.

A área de trabalho foi criada como um ambiente de inovação aberto, para maximizar a concentração e o trabalho em equipe. Para ajudar a pavimentar o caminho para tecnologia inteligente, várias unidades incluem um centro de pesquisa e desenvolvimento (R&D, em inglês) que pode prever e implementar desempenhos ideais, a exemplo da manufatura de produtos originais e de varejo (OE/RE, em inglês) tecnologia de inteligência artificial( IA) e técnica de pneu virtual, um centro de pesquisa de desempenho para avaliar o desempenho de pneus e veículos, e um centro de pesquisa de material para analisar diversas nano e macro dimensões de vários materiais.

Com a criação dessas unidades, a Nexen Tire planeja avançar suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento com respostas rápidas para o mercado rapidamente mudando, bem como as demandas particulares das indústrias automotivas, local e global. Além disso, o Instituto Central de Pesquisa de Magok atuará como um polo de pesquisa e desenvolvimento para seus centros, local e global, de pesquisa e desenvolvimento que estão situados em Yangsan, Changnyeong, Alemanha, na República Checa, EUA e China.

'THE NEXEN univerCITY' combinou o conceito de 'Universo da Nexen'('Nexen Universe') e de 'cidade' ('City'), que compõe os valores centrais da empresa -- Desafio, Criatividade e Colaboração – e sua filosofia empresarial, que exibe as infinitas possibilidades e valores que a Nexen pode alcançar.

O pátio e o telhado verde multi-hélice são o espaço principal de 'THE NEXEN univerCITY', contendo a cultura corporativa da Nexen Tire, que foca em comunicação e cooperação.

Além disso, o exterior da unidade é materializado com o característico perfil de pneu, o que define os atributos da indústria. No lobby, uma incrível parede de mídia com 30 metros de largura e 7 de altura, é exibida através de um vídeo que representa o criativo e artístico conceito de 'THE NEXEN univerCITY'. O prédio, amigável ao meio ambiente, foi criado com um sistema de energia solar, um sistema de ventilação de piso para aquecimento e refrigeração e um telhado verde para prevenir danos térmicos causados pelo calor que obteve, da Agência de Energia da Coréia, o certificado de nível 1 na classificação da eficiência de energia do edifício.

"O Instituto Central de Pesquisas de Magok realmente define o DNA de crescimento da Nexen Tire e sua identidade que se desenvolveu mais rapidamente do que a de qualquer outra empresa do mundo", disse Travis Kang, CEO global da Nexen Tire. "Nós vamos desempenhar um papel global e crucial, que aumentará o valor do movimento, mudando o paradigma da indústria de pneus com a criação de novas mudanças e futuros valores que ninguém jamais viu antes".

Enquanto isso, como este ano marca o 77º aniversário da fundação da Nexen Tire, a empresa dedicou-se ao novo Instituto Central de Pesquisas de Magok e concluiu a criação de quatro unidades globais. Desde a nova expansão de centros de pesquisa e desenvolvimento na Europa e nos EUA, inclusive a operação da planta na Republica Checa e a inauguração do Instituto Central de Pesquisas de Magok em Seul, a Nexen Tire criou a infraestrutura para o futuro crescimento da 'Nexen global'.

Sobre a Nexen Tire

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus com sede em Yangsan, província de Gyeongsang Sul, e em Seul, na Coréia do Sul. A Nexen Tire, uma das fabricantes de pneus que mais crescem no mundo, trabalha com 491 revendedores instalados em 141 países de todo o mundo (dado de julho de 2015) e possui três fábricas – duas na Coréia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, China. Outra planta, em Zatec, República Checa, estará em operação em 2019. A Nexen Tire produz pneus para carros de passageiros, SUVs e caminhões leves com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também foca na produção de pneus UHP, que se baseiam em tecnologias avançadas. A. Nexen Tire fornece pneus originais (OE) para fabricantes mundiais de automóveis em vários países em todo o mundo. Em 2014, a empresa conquistou um êxito completo com os quatro principais prêmios mundiais de design, pela primeira vez, entre os vários fabricantes de pneus do mundo. Para mais informações, visite http://www.nexentire.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/879674/Panoramic_view_and_Courtyard_view_of__THE_NEXEN_univerCITY___Source__L2_ARCHIVE.jpg

FONTE Nexen Tire

Related Links

http://www.nexentire.com



SOURCE Nexen Tire