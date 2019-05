Nexen Tire anuncia la gran apertura de 'THE NEXEN univerCITY', el Instituto Central de Investigaciones Nexen

Ubicado en el Complejo Industrial de Magok en Seúl, Nexen Tire invirtió KRW 200.000 millones en los últimos dos años para desarrollar 'THE NEXEN univerCITY' --un edificio de más de 57.000 metros cuadrados con ocho pisos en superficie y dos pisos subterráneos -- que incluye complejos de investigación y comerciales.

El espacio de trabajo ha sido diseñado como un entorno de innovación abierto, para maximizar la concentración y el trabajo de equipo. Para ayudar a pavimentar el camino para una tecnología más inteligente, varias instalaciones incluyen un centro de investigación y desarrollo (I+D) que puede predecir e implementar desempeños óptimos como fabricación de productos OE/RE, tecnología con IA y técnica virtual para neumáticos, un centro de investigaciones sobre desempeño para evaluar el rendimiento de neumáticos y vehículos, y un centro de investigación de materiales para analizar diversas dimensiones nano y macro sobre varios materiales.

Con la implementación de estas instalaciones, Nexen Tire planea profundizar sus capacidades de I+D respondiendo rápidamente al mercado en rápido cambio, además de las demandas particulares de la industria automotriz local y global. Además, el Instituto Central de Investigaciones de Magok actuará como un centro concentrador de I+D para sus centros de I+D locales y globales, que están ubicados en Yangsan, Changnyeong, Alemania, la República Checa, Estados Unidos y China.

'THE NEXEN univerCITY' combinó el concepto de 'Nexen Universe' (Universo Nexen) y 'City' (Ciudad) que contiene los valores cruciales de la compañía -- Desafío, creatividad y colaboración -- y su filosofía empresarial que muestra las infinitas posibilidades y valores que puede lograr Nexen.

El patio central y el techo verde multihélices es el espacio clave en 'THE NEXEN univerCITY', que contiene la cultura corporativa de Nexen Tire que se concentra en la comunicación y la cooperación.

Además, el exterior del centro se materializa con patrones de huellas de neumáticos que definen los atributos de la industria. En el lobby, una impactante pared de proyección de 30 metros de ancho y 7 metros de alto muestra un vídeo que representa el concepto creativo y artístico de 'THE NEXEN univerCITY'. El edificio amigable desde el punto de vista ambiental fue diseñado con un sistema de energía solar, un sistema a nivel de superficie de refrigeración y ventilación y un techo verde para evitar el daño térmico, que obtuvo la calificación de edificio de nivel 1 en términos de eficiencia energética por parte de la Agencia de Energía de Corea.

"El Instituto Central de Investigaciones de Magok verdaderamente define el ADN de crecimiento y la identidad de Nexen Tire, que ha avanzado más rápido que cualquier otra compañía del mundo", dijo Travis Kang, CEO Global de Nexen Tire. "Llevaremos a cabo una función pivotal y global que elevará el valor del movimiento, cambiando el paradigma en la industria del neumático mediante la creación de nuevos cambios y valores futuros que nadie ha visto antes".

Entre tanto, como este año marca el 77º aniversario de la fundación de Nexen Tire, la compañía ha inaugurado el nuevo Instituto Central de Investigaciones de Magok y ha completado la implementación de cuatro instalaciones globales. Desde la nueva expansión de los centros de I+D en Europa y los EE. UU., que incluye la puesta en operaciones de la planta de la República Checa y la inauguración del Instituto Central de Investigaciones de Magok, Nexen Tire ha establecido la infraestructura para el crecimiento futuro de 'Nexen Global'.

Nexen Tire, establecida en 1942, es un fabricante global de neumáticos con sede central en Yangsan, provincia de Gyeongsang del Sur, y en Seúl, Corea del Sur. Nexen Tire, uno de los fabricantes de neumáticos de más rápido crecimiento del mundo, trabaja con 491 distribuidores basados en 141 países de todo el mundo (a julio de 2015), y cuenta con tres plantas de fabricación – dos en Corea (Yangsan y Changnyeong) y una en Qingdao, China. Otra planta en Zatec, República Checa, entrará en operaciones en 2019. Nexen Tire produce neumáticos para automóviles de pasajeros, SUV y camionetas livianas, con tecnología de avanzada y excelencia en el diseño. La compañía también se concentra en la producción de neumáticos UHP, que se basan en tecnologías de avanzada. Nexen Tire provee neumáticos originales a fabricantes globales de automóviles en varios países del mundo. En 2014, la compañía alcanzó un grand slam de los 4 principales premios de diseño del mundo por primera vez entre los diversos fabricantes de neumáticos del mundo. For more information, please visit http://www.nexentire.com.

