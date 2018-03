Nexen Tire dévoile une nouvelle vidéo de sa marque, faite en collaboration avec Manchester City Football Club

Véhiculant l'image d'excellence projetée par Manchester City FC et trois de ses joueurs les plus emblématiques, Vincent Kompany, Ederson Moraes et Benjamin Mendy, le nouveau clip viral montre les valeurs que poursuit Nexen Tire. La vidéo s'appuie sur le concept du « Stylish Mobilian », un terme utilisé pour désigner une personne active et passionnée par son travail, qui met en pratique des idées créatives et recherche l'aventure et les changements positifs. Ce concept saisit parfaitement les principales caractéristiques de Nexen Tire, à savoir une marque orientée vers les clients, se démarquant par une image faite d'« attention », de « tendance » et d'« innovation ».

« La nouvelle vidéo de la marque Nexen Tire reflète notre développement continu et notre croissance en qualité d'entreprise », a déclaré Travis Kang, PDG de Nexen Tire. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de montrer ces qualités aux côtés de notre partenaire, Manchester City FC, et nous espérons communiquer nos valeurs au public à l'échelle mondiale. »

Nexen Tire a prolongé son partenariat pluriannuel avec Manchester City en mars 2017, et est ainsi devenue le tout premier partenaire officiel du Championnat d'Angleterre de première division (EPL) à figurer sur les manches des maillots. L'entreprise a accru sa notoriété mondiale grâce à ce partenariat stratégique et elle prévoit de poursuivre ses efforts de marketing en collaboration avec Manchester City FC.

La nouvelle vidéo sera disponible sur les canaux médiatiques dont dispose Nexen Tire, notamment sur son site web et ses pages YouTube et Facebook, avant la tenue du 2018 PURPLE SUMMIT, Manchester. 2018 PURPLE SUMMIT, Manchester est l'évènement annuel de l'entreprise, axé sur le marketing mondial intégré, conçu pour renforcer la collaboration avec ses partenaires commerciaux et développer les activités de marketing.

À propos de Nexen Tire

Fondée en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus basé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Nexen Tire, l'un des fabricants de pneus à connaître la croissance la plus rapide au monde, compte 491 concessionnaires répartis dans 141 pays (depuis juillet 2015) et possède trois usines de production, deux situées en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une quatrième usine à Zatec, en République tchèque, verra ses activités débuter en 2018. Nexen Tire produit des pneus pour les véhicules particuliers, SUV et camions légers, pneus qui bénéficient d'une technologie avancée et se démarquent par l'excellence de leur conception. L'entreprise se consacre également à la production de pneus UHP (ultra hautes performances) qui font appel à des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipements d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays. En 2014, l'entreprise a réussi un grand chelem en remportant pour la première fois quatre prix de conception, devançant ainsi les divers fabricants mondiaux de pneus. Pour en savoir plus, rendez-vous http://www.nexentire.com.

