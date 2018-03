Nexen Tire lança novo vídeo da marca em colaboração com Manchester City Football Club

Com a imagem mundialmente reconhecida do Manchester City FC e de três dos seus principais jogadores (Vincent Kompany, Ederson Moraes e Benjamin Mendy), o novo clipe viral apresenta os valores defendidos pela Nexen Tire. O conceito "Stylish Mobilian" apresentado no vídeo é um termo usado para representar uma pessoa que é ativa e apaixonada pelo próprio trabalho, que coloca ideias criativas em prática e que busca aventura e mudanças positivas. Esse conceito capta com sucesso os elementos-chave da Nexen Tire: uma marca dedicada aos seus clientes e que se diferencia pela reputação de ser "atenciosa", "moderna" e "inovadora".

"O mais novo vídeo da marca Nexen Tire reflete o nosso desenvolvimento e crescimento contínuos como empresa", disse o CEO da Nexen Tire, Travis Kang. "Estamos animados por poder mostrar essas qualidades ao lado do nosso parceiro Manchester City FC e esperamos comunicar os nossos valores ao nosso público ao redor do mundo."

A Nexen Tire renovou a parceria de vários anos com o Manchester City em março de 2017, tornando-se a primeira patrocinadora oficial de manga de uniforme da Premier League inglesa. A fabricante de pneus sul-coreana vem ampliando o reconhecimento global da sua marca por meio dessa parceria estratégica e planeja manter as ações de marketing com o Manchester City FC.

O novo vídeo estará disponível pelos canais de mídia da Nexen Tire, incluindo o site oficial e as páginas do YouTube e do Facebook, antes do PURPLE SUMMIT 2018 de Manchester. O PURPLE SUMMIT 2018 de Manchester é o evento anual de marketing global integrado da empresa com o propósito de reforçar a cooperação com parceiros comerciais e expandir as atividades promocionais.

Fundada em 1942, a Nexen Tire é uma fabricante global de pneus com sede nas cidades sul-coreanas de Yangsan (na província de Gyeongsang do Sul) e Seul. Uma das fabricantes de pneus que mais cresce no mundo todo, atua com 491 revendedores em 141 países (dados de julho de 2015) e possui três fábricas de produção, duas na Coreia (Yangsan e Changnyeong), e uma em Qingdao, na China. Outra fábrica, em Zatec, na República Tcheca, estará operacional em 2018. A Nexen Tire monta pneus para carros de passeio, SUVs e caminhões leves com tecnologia avançada e design de excelência. A empresa também atua na produção de pneus UHP, que usam tecnologia avançada. A Nexen Tire fornece pneus originais para montadoras de carros em diversos países ao redor do mundo. Em 2014, foi a primeira fabricante de pneus do mundo a conquistar o "grand slam" dos quatro principais prêmios internacionais de design. Para obter mais informações, visite o site http://www.nexentire.com.

