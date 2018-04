Nexen Tire encerrou com sucesso a 2018 PURPLE SUMMIT Manchester para parceiros de negócios do mundo inteiro

Realizada de 20 a 23 de abril em Manchester, Reino Unido, cidade natal do Manchester City Football Club (Manchester City), parceiro da Nexen Tire, a 2018 PURPLE SUMMIT Manchester evidencia os esforços da empresa para promover e fortalecer suas relações com seus parceiros de negócios do mundo inteiro. A campanha deste ano, a qual teve a presença de mais de 60 convidados, foi particularmente significativa graças à recente conquista do título de Campeão da Primeira Divisão Inglesa de 2017-2018 pelo Manchester City.

"Mais uma vez, estamos orgulhosos de ter realizado a 2018 PURPLE SUMMIT Manchester para nossos clientes e parceiros de negócios do mundo inteiro", disse Travis Kang, CEO da Nexen Tire. "Continuaremos empenhados em investir e aprofundar nossas relações de negócios através da PURPLE SUMMIT, que foi criada e desenvolvida para inspirar e estimular nossos principais parceiros do globo".

Mais oportunidades para networking e para compartilhar casos de sucesso

A PURPLE SUMMIT deste ano ofereceu mais oportunidades para networking e horas de lazer para desfrutar da cidade. Com a nova fábrica na República Tcheca que em breve estará em operação, a empresa expôs seus planos de negócios futuros e compartilhou ideias para um futuro melhor. A principal conferência, realizada no domingo, dia 22 de abril, foi reorganizada para incluir segmentos como a apresentação das câmaras de ar e negócios sólidos, bem como possibilitar maiores relações de negócios e compartilhar histórias de sucesso de parceiros. Com a participação do City Football Group, a 2018 PURPLE SUMMIT Manchester também destacou a parceria estratégica bem sucedida entre a Nexen Tire e o Manchester City.

Dia do Jogo do Patrocinador com diversos eventos para fãs, inclusive o Desafio de Habilidades da Nexen

No dia 22 de abril, os participantes da PURPLE SUMMIT foram convidados a acompanhar a Nexen ao Etihad Stadium para assistir o jogo do Manchester City contra o Swansea City A.F.C. No dia do Jogo do Patrocinador, parceiros e fãs do Manchester City tiveram a oportunidade de explorar ao máximo as marcas, com a zona de atividade da Nexen Tire especialmente para atividades divertidas para participantes e seus familiares.

O dia do Jogo do Patrocinador também teve a rodada final do "Desafio de Habilidades da Nexen" durante o intervalo, um desafio de três meses em que jogadores juvenis de futebol competiram por troféus, mostrando suas habilidades de futebol. No evento final, os primeiros colocados foram homenageados pela Nexen Tire. O Desafio de Habilidades da Nexen começou em fevereiro de 2018 para jogadores juvenis de futebol e rendeu a eles experiências com tratamento especial, entradas de jogos e sacolas de lembranças. Os jogadores participantes terão também a oportunidade de serem treinados pelo City Football Club.

Sobre a Nexen Tire

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus que possui sedes em Yangsan, na Província de Gyeongsang do Sul e em Seoul, na Coreia do Sul. Uma das fabricantes de pneus que mais cresce no mundo, a Nexen Tire trabalha com 491 revendedoras localizadas em 141 países do mundo inteiro (dados de julho de 2015) e tem três fábricas, duas na Coreia (em Yangsan e em Changnyeong) e uma em Qingdao, na China. Outra fábrica em Zatec, na República Tcheca, deverá entrar em operação em 2018. A Nexen Tire fabrica pneus com tecnologia avançada e excelência em design para carros de passageiros, SUVs e caminhonetes. A empresa também se foca em fabricar pneus UHP com tecnologias avançadas. A Nexen Tire fornece pneus com marcação OE para montadoras globais de vários países do mundo inteiro. Em 2014, a empresa conquistou pela primeira vez os quatro principais prêmios mundiais de design entre as várias fabricantes globais de pneus. Para obter mais informações, visite o site http://www.nexentire.com.

