Nexen Tire realiza a CÚPULA PÚRPURA 2020 de Manchester para importantes parceiros comerciais de todo o mundo

Realizada de 8 a 11 de fevereiro em Manchester, Reino Unido – a cidade natal do parceiro da Nexen Tire, o Manchester City Football Club (Manchester City) – a CÚPULA PÚRPURA 2020 de Manchester serviu de plataforma interativa para o patrocínio e fortalecimento das relações da empresa com seus principais parceiros comerciais mundiais.

"Estamos orgulhosos de termos realizado a CÚPULA PÚRPURA 2020 de Manchester para nossos parceiros mais próximos", disse James (Hyun Jong) Lee, presidente e CEO regional para a Ásia Pacífico da Nexen Tire. "A CÚPULA PÚRPURA foi lançada em 2016 com o objetivo de fortalecer e estimular nossas maiores parcerias estratégicas em todo o mundo. Permaneceremos comprometidos com o aprofundamento das relações comerciais com nossos parceiros e continuaremos nossa dedicação à visão corporativa que avança em 2020 e na próxima década".

A CÚPULA PÚRPURA deste ano foi notável por ser o primeiro evento de hospitalidade corporativa desde a posse do recém-nomeado James (Hyun Jong) Lee. Aproveitando a oportunidade, a empresa conduziu evento como uma arena para que a Nexen Tire e suas parceiras globais reafirmassem suas relações comerciais e estabelecessem novas parcerias estratégicas.

Na CÚPULA PÚRPURA 2020 de Manchester, a Nexen Tire apresentou seu plano de expansão comercial, detalhou iniciativas da campanha de marketing deste ano e mostrou suas mais recentes inovações em produtos. A empresa também reafirmou VISION 2025 – apresentada o ano passado na cerimônia de inauguração de sua planta da Europa, na República Checa – com o objetivo de concretizar a meta de se tornar uma fabricante 'Global Top 10' até 2025. O City Football Group também participou do evento, onde celebrou a sólida parceria estratégica entre a Nexen Tire e o Manchester City.

Para solidificar as relações com os parceiros comerciais da empresa, vários programas aproveitando a parceria com o Manchester City foram também implementados. Após a principal conferência da Cúpula, o dirigente do Manchester City Pep Guardiola se apresentou diante dos parceiros da Nexen Tire e deu-lhes calorosas boas-vindas. Em seguida, os convidados foram agraciados com uma turnê pelo prédio da Academia de Futebol da Equipe Principal do Manchester City (City Football Academy First Team), onde os jogadores passam tempo treinando e se preparando para as partidas.

A Nexen Tire continuou a guiar seus convidados pela experiência da parceria com o Manchester City levando-os para uma visita ao Estádio Etihad. O evento do passeio pelo estádio foi coroado por uma sessão de futebol, acompanhada pela lenda do clube e ex-jogador da seleção da Inglaterra, Shaun Wright-Phillips, que ofereceu aos participantes uma autêntica experiência de primeira mão do treino vigoroso dos jogadores do Manchester City.

A Nexen Tire e o Manchester City são parceiros desde 2015, estreitando relações em 2017 quando a Nexen Tire se tornou a parceira oficial da manga da camisa (Official Sleeve Partner) do clube. Desde então as duas partes ganham sinergia com a parceria – o clube obteve, por duas temporadas consecutivas, uma vitória de ponta a ponta em títulos da primeira divisão e a Nexen Tire com êxito completou suas quatro principais redes mundiais de pesquisa e desenvolvimento e produção.

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus com sede na Coréia do Sul. A Nexen Tire, uma das fabricantes de pneus que mais rapidamente crescem no mundo, atualmente interage com aproximadamente 150 países de todo o mundo e possui três fábricas – duas na Coréia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, China. Outra planta, em Zatec, República Checa, entrou em operação em 2019. A Nexen Tire produz pneus para carros de passageiros, SUVs e caminhões leves com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também foca na produção de pneus UHP, que se baseiam em tecnologias avançadas. A. Nexen Tire fornece pneus originais (OE) para fabricantes mundiais de automóveis de vários países do mundo. Em 2014, a empresa conquistou um êxito completo, pela primeira vez levando os quatro principais prêmios mundiais de design – entre os vários fabricantes de pneus do mundo. Para mais informações, visite https://www.nexentire.com/international/

