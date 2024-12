NEXGEN PACKAGING ET SEAMAN PAPER S'ASSOCIENT POUR PROPOSER UN PORTEFEUILLE DYNAMIQUE DE SOLUTIONS SANS PLASTIQUE AUX SECTEURS DE LA VENTE AU DÉTAIL, DE L'HABILLEMENT ET DE LA CHAUSSURE

Le partenariat s'appuiera sur la plateforme de gestion des commandes mondiales de Nexgen ' et sur les offres durables de Seaman ' pour créer un portefeuille complet de solutions d'emballage sans plastique et à base de papier.

CHICAGO et GARDNER, Mass., 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Nexgen Packaging, un chef de file mondial en matière d'identification de marque et de produits d'emballage durables, et Seaman Paper, un fabricant international de premier plan de solutions d'emballage durables sur le plan environnemental, ont annoncé aujourd'hui que les deux entreprises s'associaient pour élargir la portée mondiale de leurs offres de produits durables.

Vela, an award-winning alternative to single-use plastic. Here, a Vela bag is paired with a paper fiberboard hanger from Ditto Hanging Solutions, a subsidiary of Nexgen Packaging.

Alors que les marques recherchent des alternatives durables au plastique dans leurs collections, cette attention s'étend aux solutions d'accrochage et d'emballage. Quelque 180 milliards de polybags sont produits chaque année pour protéger les vêtements, les chaussures et les accessoires pendant le transport et le stockage. Selon Fashion for Good, moins de 15 % des sacs en poly sont recyclés.

Nexgen Packaging et Seaman Paper se sont engagés à réduire la dépendance des industries de la mode et de la chaussure à l'égard du plastique à usage unique. En 2023, Nexgen Packaging a reçu le prix "Design Team of the Year" décerné par UK Packaging pour son travail avec Primark sur le développement d'un catalogue de cintres en carton. Seaman Paper propose une large gamme d'emballages à base de fibres qui remplacent les plastiques à usage unique. Leur gamme Vela, récemment récompensée par le " Prix de l'innovation en matière de durabilité " décerné par l'American Forest & Paper Association (AF&PA) dans le cadre de son programme 2023 Better Practices, Better Planet Sustainability Awards, est une solution recyclable certifiée FSC™ et est utilisée par des centaines de marques à travers le monde.

Principaux points forts du partenariat :

Portée mondiale: Les produits de Seaman Paper seront disponibles sur la plateforme de gestion des commandes de Nexgen, qui est utilisée par plus de 12 000 marques et fabricants à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment des solutions d'emballage en papier Vela de Seaman Paper, conçues pour remplacer les sacs en plastique à usage unique et soutenues par l'empreinte manufacturière mondiale de Seaman.





"Nous sommes ravis de nous associer à Seaman Paper pour proposer leurs offres innovantes - y compris la gamme de produits Vela - à davantage de marques et de fabricants à l'échelle mondiale ", a déclaré Kevin DeSpain, premier vice-président des ventes mondiales de Nexgen Packaging. "Cette collaboration s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre engagement en faveur du développement durable dans notre secteur et de la fourniture à nos clients d'une chaîne d'approvisionnement transparente et à grande échelle."

"Nous sommes ravis de nous associer à Nexgen ", a déclaré Dave Deger, directeur de la stratégie et des affaires commerciales chez Seaman. "En combinant les capacités étendues de la chaîne d'approvisionnement et la gamme diversifiée de produits de Nexgen avec nos solutions innovantes Vela et notre solide réseau de fabrication mondial, nous sommes idéalement positionnés pour aider les marques à accélérer leurs objectifs de développement durable et à élever leurs stratégies d'emballage dans le monde entier."

Pour plus d'informations sur le partenariat et les nouvelles solutions d'emballage durable, veuillez consulter les sites www.nexgenpackaging.com et www.vela.eco.

A propos de Nexgen Packaging :

Nexgen Packaging est un fournisseur mondial de solutions innovantes d'identification et d'emballage de marques de vêtements. En mettant l'accent sur le développement durable, Nexgen Packaging offre une large gamme de produits conçus pour répondre aux besoins de l'industrie moderne de l'habillement. Nexgen Packaging est basée à Chicago, IL, avec des opérations aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, à Hong Kong et au Kenya.

À propos de Seaman Paper :

Seaman Paper, dont le siège se trouve à Gardner, dans le Massachusetts, est l'un des principaux fabricants mondiaux de papiers spéciaux et de solutions d'emballage respectueux de l'environnement. Cette entreprise familiale fabrique du papier dans le Massachusetts depuis 1946. Au cours de la dernière décennie, Seaman Paper a développé ses activités de fabrication nationales et internationales afin de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier. L'entreprise ' Les solutions durables basées sur le papier aident les clients à protéger ce qui est le plus important pour eux. Pour en savoir plus sur Seaman Paper, visitez le site www.seamanpaper.com.

