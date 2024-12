NEXGEN PACKAGING UND SEAMAN PAPER BIETEN GEMEINSAM EIN DYNAMISCHES PORTFOLIO AN PLASTIKFREIEN LÖSUNGEN FÜR DEN EINZELHANDEL, DIE BEKLEIDUNGS- UND SCHUHINDUSTRIE

Die Partnerschaft wird die globale Auftragsmanagement-Plattform von Nexgen ' und die nachhaltigen Angebote von Seaman ' nutzen, um ein umfassendes Portfolio an plastikfreien und papierbasierten Verpackungslösungen zu schaffen.

CHICAGO und GARDNER, Mass., 3. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Nexgen Packaging, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Markenkennzeichnungs- und Verpackungsprodukten, und Seaman Paper, ein führender internationaler Hersteller von umweltverträglichen Verpackungslösungen, gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine Partnerschaft eingehen, um die globale Reichweite ihrer nachhaltigen Produktangebote zu erweitern.

Vela, an award-winning alternative to single-use plastic. Here, a Vela bag is paired with a paper fiberboard hanger from Ditto Hanging Solutions, a subsidiary of Nexgen Packaging.

Da Marken nach nachhaltigen Alternativen zu Plastik in ihren Kollektionen suchen, erstreckt sich dieser Fokus auch auf Aufhänge- und Verpackungslösungen. Jährlich werden etwa 180 Milliarden Polybeutel hergestellt, um Kleidung, Schuhe und Accessoires während des Transports und der Lagerung zu schützen. Nach Angaben von Fashion for Good werden weniger als 15 % der Poly taschen recycelt.

Nexgen Packaging und Seaman Paper haben sich zum Ziel gesetzt, die Abhängigkeit der Mode- und Schuhindustrie von Einwegplastik zu verringern. Im Jahr 2023 wurde Nexgen Packaging von UK Packaging als "Design Team of the Year" für seine Arbeit mit Primark bei der Entwicklung eines Katalogs für Kleiderbügel aus Papierfaserkarton ausgezeichnet. Seaman Paper bietet eine breite Palette von Verpackungsalternativen auf Faserbasis zu Einwegkunststoffen. Die Vela-Linie, die kürzlich von der American Forest & Paper Association (AF&PA) im Rahmen des Programms 2023 Better Practices, Better Planet Sustainability Awards" mit dem Innovation in Sustainability Award" ausgezeichnet wurde, ist eine FSC™ -zertifizierte, recycelbare Lösung und wird von Hunderten von Marken auf der ganzen Welt verwendet.

Die wichtigsten Punkte der Partnerschaft sind:

In Kombination mit dem Nexgen-Portfolio an nachhaltigen, papierbasierten Produkten, einschließlich der Nexgen-Lösungen für Faserplatten zum Aufhängen, bietet diese Partnerschaft den Kunden das breiteste Portfolio an plastikfreien Verpackungslösungen für den Einzelhandel, die Bekleidungs- und Schuhindustrie. Vollständiges Leben - Cycle Support: Diese Partnerschaft umfasst eine gemeinsame Vertriebskooperation, globale Produktunterstützung, Engagement in den Fabriken und eine transparente Berichterstattung über die Lieferkette. Die Kunden werden in der Lage sein, die Teams von Nexgen und Seaman weltweit zu nutzen.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Seaman Paper, um deren innovative Angebote - einschließlich der Vela-Produktlinie - mehr Marken und Herstellern weltweit zugänglich zu machen", sagte Kevin DeSpain, Senior Vice President of Global Sales bei Nexgen Packaging. "Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu unserem Engagement für die Nachhaltigkeit in unserer Branche und bietet unseren Kunden Transparenz und Größe in ihrer Lieferkette".

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Nexgen", sagt Dave Deger, Chief Strategy and Commercial Officer bei Seaman. "Durch die Kombination von Nexgens umfangreichen Lieferkettenkapazitäten und der vielfältigen Produktpalette mit unseren innovativen Vela-Lösungen und unserem robusten globalen Produktionsnetzwerk sind wir einzigartig positioniert, um Marken dabei zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu beschleunigen und ihre Verpackungsstrategien weltweit zu verbessern."

Weitere Informationen über die Partnerschaft und die neuen nachhaltigen Verpackungslösungen finden Sie unter www.nexgenpackaging.com und www.vela.eco.

Über Nexgen Packaging:

Nexgen Packaging ist ein weltweiter Anbieter von innovativen Lösungen für die Kennzeichnung von Bekleidungsmarken und Verpackungen. Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit bietet Nexgen Packaging eine breite Palette von Produkten an, die den Anforderungen der modernen Bekleidungsindustrie gerecht werden. Nexgen Packaging hat seinen Sitz in Chicago, IL, mit Niederlassungen in den USA, Mexiko, Spanien, Hongkong und Kenia.

Über Seaman Paper:

Seaman Paper, mit Hauptsitz in Gardner, Massachusetts, ist ein weltweit führender Hersteller von umweltverträglichen Spezialpapieren und Verpackungslösungen. Das Familienunternehmen stellt seit 1946 in Massachusetts Papier her. In den letzten zehn Jahren hat Seaman Paper seine inländischen und globalen Produktionsstätten ausgebaut, um den Anforderungen seiner Kunden weltweit gerecht zu werden. Das Unternehmen ' s papierbasierte, nachhaltige Lösungen helfen den Kunden, das zu schützen, was ihnen am wichtigsten ist. Um mehr über Seaman Paper zu erfahren, besuchen Sie www.seamanpaper.com.

Medienkontakt:

Debbie Bougas

805.701.1105

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2571468/veladitto.jpg