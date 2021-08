Next.e.GO cierra con éxito una ronda de financiación de Serie C de 57 millones de dólares

-Next.e.GO, fabricante alemán de vehículos eléctricos, cierra con éxito una ronda de financiación de Serie C de 57 millones de dólares

AACHEN, Alemania, 26 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, la empresa alemana fabricante de vehículos eléctricos que produce vehículos eléctricos urbanos asequibles y sostenibles basados en sus tecnologías disruptivas y en su exclusiva microfábrica, ha anunciado hoy que su accionista mayoritario, nd Industrial Investments B.V., parte de la empresa internacional de capital privado nd Group B.V., ha cerrado con éxito una ronda de financiación de Serie C de 57 millones de dólares para la empresa.