Next.e.GO Mobile lança seu aplicativo "e.GO Connect" ao mesmo tempo em que comemora o milésimo veículo elétrico a bateria a sair da linha de produção na Alemanha

O lançamento do aplicativo digital do e.GO (e.GO Connect) destaca o compromisso da empresa de tornar a mobilidade urbana não só mais sustentável, mas também mais inteligente e conectada. O aplicativo oferece aos proprietários do e.GO uma gama de serviços adicionais de conveniência e valor agregado, ao usar seu e.GO Life. Entre os primeiros recursos disponíveis estão o status do veículo e da bateria em tempo real, planejador de viagens, localizador do veículo, contato de serviço, bem como principais as métricas e estatísticas sobre o hábitos de direção. A conectividade é a base para viabilizar uma variedade de serviços futuros, tais como manutenção preditiva.

Ali Vezvaei, presidente do conselho, disse: "Desejamos oferecer a nossos clientes a possibilidade de comprar seu veículo e.GO com a mesma conveniência que compram seu smartphone, e que também possam carregá-lo e utilizá-lo com a mesma facilidade com que usam seu smartphone. Esta experiência de usuário digital única e conectada define nossa inovação e estratégia digital".

A e.GO se torna a primeira fabricante independente de veículos elétricos da Europa a atingir com sucesso a produção de mil carros. A empresa está empenhada em contribuir para a mobilidade urbana com emissões zero, à medida que aumenta ainda mais a produção em 2022 e adiante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1711522/Next_e_GO_Mobile_1.jpg

FONTE Next.e.GO Mobile

SOURCE Next.e.GO Mobile