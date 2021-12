Next.e.GO Mobile lance son appli « e. GO Connect » et célèbre le 1 000ème véhicule électrique à batterie sorti de sa ligne de production en Allemagne

- L'application s'appuie sur l'architecture numérique IOP Tech-First d'e.GO.

- Le lancement souligne l'engagement de l'entreprise à rendre la mobilité zéro émission plus intelligente et plus connectée.

- La mise en production a coïncidé avec la production fructueuse de la 1 000ème e. GO Life dans la micro-usine d'Aix-la-Chapelle.

- L'activation des véhicules clients a commencé et sera effectuée par lots.

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne,, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, le fabricant allemand indépendant de véhicules électriques innovants et durables tirant parti de sa production perturbatrice en micro-usine, a annoncé aujourd'hui la sortie de son application très attendue, la e.GO Connect, au moment où il célèbre le 1 000ème e.GO Life à la micro-usine d'Aix-la-Chapelle. L'appli e. GO Connect est désormais disponible pour iOS ainsi que pour les utilisateurs Android et peut être téléchargée depuis l'App Store et Google Play. Le programme a été lancé et les véhicules seront progressivement connectés à la plateforme e.GO.