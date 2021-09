Next. e.GO Mobile SE eröffnet seinen ersten Brand Store in der Hauptstadt des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes

Der erste Brand Store, der am 4. September im Beisein von Medien und Gästen kurz vor der IAA 2021 eingeweiht wurde, befindet sich in den bekannten Schadow Arkaden an der Düsseldorfer Königsallee, einer der meistbesuchten Mode-Destinationen Europas.

In den Brand Stores können die Besucher die Fahrzeuge persönlich und hautnah erleben und sich mit der bahnbrechenden Produktionstechnologie von e.GO, den einzigartigen Designelementen und seinen intelligenten Funktionen vertraut machen. Kunden können darüber hinaus Probe fahren und das Fahrzeug direkt im Brand Store bestellen.

Mit Hamburg, München, Mailand, Athen und Dubai beschleunigt das Unternehmen die Eröffnung seiner neuen Brand Stores in weiteren Städten.

Mit dem Start der globalen Kampagne „The Time Is Now" markiert die Eröffnung des ersten e.GO Brand Stores einen weiteren wichtigen Meilenstein auf der Reise von e.GO, den dringend nötigen Wandel in der urbanen Elektromobilität zu beschleunigen, indem ein nachhaltiges, langlebiges und erschwingliches Elektroauto angeboten wird, das zudem in vielerlei Hinsicht einzigartig ist.

„The Time is Now spiegelt unsere tiefe Überzeugung von der Dringlichkeit kollektiven Handelns und der Notwendigkeit individueller Verantwortung zur Bekämpfung des Klimawandels wider. Wir sollten alte Gewohnheiten und grenzenlosen Konsum in Frage stellen und Mobilität neu denken, wobei die verbesserte Nutzung und Kreislaufwirtschaft im Vordergrund stehen sollten. Unsere Kinder haben nur einen Planeten, auf dem sie leben können", so Ali Vezvaei, Verwaltungsratsvorsitzender der Next.e.GO Mobile SE.

Schnellere Einführung im städtischen Umfeld

Erschwinglichkeit, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit während des gesamten Lebenszyklus sind der Schlüssel zur Verbreitung der Elektromobilität in der ständig wachsenden städtischen Umgebung. e.GO bietet all das. Der robuste Aluminium-Spaceframe und die äußerst haltbare Polymer-Außenhaut verleihen dem e.GO Life eine längere Lebensdauer und niedrigere Gesamtbetriebskosten. Die Funktion des intelligenten Batteriewechsels, die erste ihrer Art für ein Elektroauto in der Stadt, sorgt für ein anderes Nutzererlebnis und ein beruhigendes Gefühl und verbessert gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck des e.GO im Vergleich zu vielen anderen Angeboten auf dem Markt.

