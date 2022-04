Next Earth annonce un investissement stratégique de 12,5 millions de dollars dans Limitless, et jette les bases plus grand fonds Metaverse

BUDAPEST, Hongrie, 29 avril 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth a annoncé un investissement stratégique de 12,5 millions de dollars dans Limitless . Il s'agit là d'une étape importante pour Limitless, Next Earth et le métavers dans son ensemble. Next Earth pense que cet investissement contribuera à créer une économie du métavers florissante et permettra aux nouvelles startups de prospérer, et aux utilisateurs d'expérimenter tout ce que la réalité virtuelle a à offrir.

Limitless, un studio mondial de startups de blockchain et l'équipe derrière la licorne Metaverse, Next Earth, a développé une véritable relation gagnant-gagnant avec Next Earth, dans la mesure où les deux entreprises peuvent travailler ensemble pour remporter un succès encore plus grand. Next Earth estime que Limitless est un fournisseur de confiance en matière d'intégration de systèmes, qui l'aide à développer la puissante plateforme de fournisseurs de services, et Limitless considère Next Earth comme un partenaire stratégique clé, qui lui apporte un capital d'investissement et un soutien précieux pour soutenir sa croissance continue.

David Taylor, l'architecte des jetons à l'origine de NXTT, a été nommé PDG de Limitless.

Le poste de président a été pourvu par David Prais, qui est un mentor de David Taylor et travaille avec lui depuis 7 ans. David Prais a créé sept licornes, dont Dell et Gateway, et a été président du Greater London Investment Fund. Il est l'une des figures les plus importantes du secteur du capital-risque au Royaume-Uni depuis 15 ans.

David Taylor a commenté le succès de la relation synergique qui existe entre Next Earth et Limitless, en déclarant : « Aujourd'hui, le réseau Limitless compte plus de 700 sociétés de capital-risque et 1 200 start-ups qui sont des fournisseurs de services potentiels dans le métavers de Next Earth, grâce aux partenariats stratégiques conclus par Limitless.

« Limitless a commencé à constituer un fonds Metaverse de 260 millions de dollars afin de faire émerger de nouvelles startups Metaverse qui seront intégrées à Next Earth, ce qui permettra de tirer parti de la terre et de NXTT et de créer la première génération de startups Metaverse prospères au cours des cinq prochaines années », a-t-il ajouté.

L'investissement stratégique de Next Earth atteste de l'innovation et du potentiel que représente Limitless. L'entreprise s'est engagée à repousser les limites du possible, et ce partenariat ne peut que l'aider à accélérer sa mission, qui est de façonner l'avenir de la réalité virtuelle.

